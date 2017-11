Actualizada 17/11/2017 a las 12:45

Desde hace varias semanas Dani Rovira y Michelle Jenner ruedan en Madrid a las órdenes de Emilio Martínez-Lázaro 'Miamor Perdido', una comedia romántica sobre una particular pareja con la que prometen no caer en los tópicos del género ni en el "postureo" más ñoño para ofrecer al público "una parte de las relaciones de pareja que no estamos acostumbrados a ver en el cine".



Rovira interpreta a Mario, un joven cómico que intentar labrarse una carrera como monologuista en pequeños bares. Jenner es Olivia, una actriz y guionista de teatro independiente. Recién salidos de desastrosas relaciones, a pesar de no querer... se enamoran perdidamente. Un día encuentran un gatito callejero y deciden adoptarlo, decisión que les lleva a irse a vivir juntos.



Bautizan al gato con el nombre de 'Deschrodinger', pero el minino sólo responde cuando le llaman 'Miamor'. Cuando su miedo al compromiso les aboca a la ruptura, ninguno quiere renunciar a la custodia del gato hasta el punto de que incluso acuden a un abogado. Pero Miamor, harto de discusiones, se escapa y su búsqueda servirá para dar una nueva oportunidad a la relación de Mario y Olivia.



Estas son, a grandes rasgos, las líneas maestras de un filme con el que Martínez-Lázaro reincide en la comedia romántica pero en un tono diferente al de sus dos películas anteriores, las taquilleras entregas de la saga 'Ocho Apellidos', ambas protagonizadas por Rovira. "Las dos últimas comedias románticas que había dirigido, las de los 'Apellidos', tenían un tono de farsa y astracanada que no es habitual en la comedia romántica, que es un género mucho más suave", señala el director en declaraciones a Europa Press.

PERSONAJE INSPIRADO EN ROVIRA

'Miamor Perdido' arranca los dos protagonistas rompiendo con sus anteriores parejas y ya ahí, adelanta Martínez-Lázaro, "se ve que son muy radicales, que no quieren comprometerse". "Se conocen, parece que les va a ir muy bien... pero luego les entra el miedo y hacen todo lo posible por romper su propia relación", apunta el director que reconoce que escribieron el papel de Mario pensando específicamente en Dani Rovira, un monologuista "del montón" que empieza y se va haciendo conocido, "un poco como la vida de él".



Y lo hizo a sabiendas de que la sombra de 'Ocho Apellidos Vascos' y de su secuela es muy alargada y las comparaciones, casi inevitables. "Las comparaciones van a ser terribles, pero en cierto modo simpáticas... ahí estamos muertos los dos", confiesa Lázaro que también asume que para el actor "es mucho más difícil" afrontarlas "porque tiene mucha carrera por delante". "Yo veo las cosas con mucha perspectiva, y eso del éxito no me lo creo", sentencia antes de romper en halagos hacia la pareja protagonista.



"Dani es un actor que me encanta, le dirigí en su primera película, Ocho apellidos vascos, y a partir de entonces ha crecido mucho como actor. Ahora ya es mucho más versátil, tiene una gran variedad de registros y de posibilidades de expresión", afirma para, acto seguido, deshacerse en elogios también hacia Jenner, una actriz de la quería explorar su registro más cómico porque siempre que la veía en pantalla pensaba "que podría ser mucho más divertida".



"Había hecho dos o tres comedias antes y estaba bastante bien... pero yo creía que tenía mucha más capacidad para hacer reír. Y tengo que decir que de las actrices jóvenes con las que he trabajado, es la mejor, afirma sin vacilar.

Por su parte, Jenner asegura que ha encajado perfectamente en esa suerte de "familia" de Lázaro y Rovira y sus dinámicas establecidas. "He entrado muy bien, me han acogido muy bien y nos estamos riendo muchísimo", dice la actriz que reconoce que "iba con algo de miedito porque le tengo mucho respeto a la comedia, hacer reír es muy difícil".

UNA COMEDIA ROMÁNTICA SIN FRASES DE NERUDA



En declaraciones a Europa Press, la pareja protagonista promete que 'Miamor Perdido' muestra "una parte de las relaciones de pareja que no estamos acostumbrados a ver en el cine". "Empiezan a putearse cada vez más, pero es porque se quieren mucho y tienen miedo a pasarlo mal... y se atacan para defenderse", adelanta Jenner.

Una película que, insiste Rovira, huye del postureo para mostrar una relación "mucho más real" de la que se suele ver en las comedias románticas "donde él es perfecto, ella es perfecta y cada frase que se dicen está sacara de Neruda".



"Como relación es de las más auténticas que he podido leer en un guión. Además, es una comedia romántica con un plus porque es bastante canalla y tiene tintes de humor negro y políticamente incorrecto", dice Rovira que subraya que este planteamiento es algo "valiente" en estos 2tiempos de lo políticamente correcto y de la piel fina". "Ahora cada cosa que dices es casi una salida de tono. A la que dejas de mostrar tu parte 'cuqui' de tu vida, en cuanto te implicas en cosas, conlleva que haya detractores", lamenta.

Selección DN+