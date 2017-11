El escritor nicaragüense Sergio Ramírez, Premio Cervantes 2017

Actualizada 16/11/2017 a las 16:13

El político y escritor nicaragüense Sergio Ramírez ha sido galardonado con el Premio Cervantes 2017, reconocimiento que otorga cada año el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y que está dotado con 125.000 euros.



Así lo ha anunciado el ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, en un acto celebrado en la Secretaría de Estado de Cultura. El Cervantes, considerado el Premio Nobel de las letras castellanas, galardonó el pasado año al escritor español Eduardo Mendoza.



El propio Méndez de Vigo ha sido el encargado de comunicar el premio al escritor. A las 7 de la mañana en Managua, Ramírez ha recibido el fallo con "alborozo" y le ha comentado al ministro que era "la mejor manera de comenzar el día".



Con este premio, Ramírez se convierte en el primer escritor centroamericano que recibe el galardón. Tanto el presidente del jurado y director de la RAE, Darío Villanueva, como Méndez de Vigo, han coincidido en señalar al premiado como "digno sucesor" de Rubén Darío.



El jurado ha elegido al autor nicaragüense por mayoría tras más de tres horas de deliberación y siete votaciones. El ministro ha justificado el fallo asegurando que se concede por "aunar en su obra la narración y la poesía y el rigor del observador y el actor".



También ha recogido el acta del fallo que la obra del narrador es capaz de "reflejar la viveza de la vida cotidiana convirtiendo la realidad en una obra de arte, todo ello con excepcional altura literaria y en pluralidad de géneros, como el cuento, la novela y el columnismo periodístico".



El anterior Premio Cervantes, Eduardo Mendoza, ha bromeado con el hecho de sentirse "disgustado" al haber terminado su "reinado" de un año. "Ha pasado volando", ha señalado con humor.



"Cuando he hablado con él le he dicho que no se haga ilusiones, porque dentro de un año se lo dan a otro y pasas a reserva", ha ironizado. También se ha mostrado agradecido por "pertenecer a un club ilustre y distinguido", algo que ha "intentado llevar con la máxima dignidad", aunque confía en que Ramírez "lo hará mejor".

DELIBERACIÓN SIN MÓVILES PARA EVITAR FILTRACIONES



Tras dos ediciones en las que se filtró el ganador del premio en los medios de comunicación antes de que fuera anunciado por el jurado, en esta edición se ha decidido que los integrantes del jurado entrasen a deliberar sin el móvil.



Méndez de Vigo ha hecho alusión a esta situación comentando a los periodistas que se ha "logrado mantener el secreto". "Hemos hecho lo posible por mantenerlo en secreto y lo hemos conseguido. El año que viene procuraremos hacerlo", ha apuntado.

FRENTE SANDINISTA



Ramírez (Nicaragua, 1942) ha cultivado una pluralidad de géneros, alternando los cuentos, con las novelas, el ensayo y los artículos periodísticos. Entre sus obras destacadas, títulos como 'Margarita, está linda la mar' o 'Mil y unas muertes'.



Asimismo, en sus primeros años tuvo participación directa en la política, encabezando el Grupo de los Doce, formado por intelectuales, sacerdotes y sociedad civil contra el régimen de Somoza. Tras el triunfo electoral del Frente Sandinista fue elegido vicepresidente de Nicaragua.

Después de 1996 decidió abandonar la política para volver a escribir.

CELEBRACIÓN Y JURADO



El 23 de abril de 2018, día en que se conmemora la muerte de Cervantes, el escritor recibirá este galardón durante una ceremonia que habitualmente tiene lugar en la Universidad de Alcalá de Henares y que está presidida por los Reyes de España.



En esta edición, el jurado ha estado formado por el último galardonado, Eduardo Mendoza, así como de miembros propuestos por la RAE, la Academia Nacional de Letras de Uruguay, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), la Unión de Universidades de América Latina, el Instituto Cervantes, el ministro de Educación, Cultura y Deporte, la Federación Latinoamericana de Periodistas, de la Asociación Internacional de Hispanistas y de las federaciones de Asociación de Periodistas de España.



Además de Mendoza, el palmarés de los últimos años se completa con los nombres de Fernando del Paso (2015), Juan Goytisolo (2014), Elena Poniatowska (2013), José Manuel Caballero Bonald (2012) y Nicanor Parra (2011), entre otros.

