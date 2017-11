Actualizada 14/11/2017 a las 10:22

“A veces se dice que podemos escoger. Yo no te elegí. Llegaste, por casualidad, a una vida de la que no me enorgullecía, y desde ese día algo comenzó a cambiar, lentamente, a mi pesar, y a pesar también de ti y de tu distancia, y luego se volvió hacia otra vida. Lo que he dicho, escrito o hecho desde la primavera de 1944 siempre ha sido diferente, en esencia, de lo que sucedió por mí y en mí antes de conocernos”.

Este fragmento corresponde a un fragmento de una carta de amor que escribió el escritor Albert Camus a su amante, la actriz Maria Casarés. Un conjunto de misivas que ha salido a la luz coincidiendo con el aniversario del nacimiento del autor de 'El extranjero'.

Para ella “él es su hermano de armas, su hermoso príncipe exiliado, su señor, su querido demente, su vívido, su sabiondo, su joven delgado y moreno con los ojos de luz , y, el día de 1957 en que recibió el Premio Nobel, su joven triunfante”.

MÁS CARTAS

El autor, que hubiera cumplido 104 años, también estuvo muy agradecido con su maestro, tal y como lo refleja una de sus cartas.

Carta de Albert #Camus a su maestro de primaria, Louis Germain, después de recibir el Nobel de Literatura. pic.twitter.com/hy47ZQKSLU — literland (@literlandweb1) 7 de noviembre de 2017

Etiquetas Literatura

Selección DN+