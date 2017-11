12/11/2017 a las 14:00

En esa inicial con punto que escribe entre su nombre y su apellido, C., no se esconde nada raro. El apellido de su padre, Calles. Porque el Vales es el de su madre, y le gusta más. “Además, en mi familia decimos que uno es Calles o es Vales, y yo pertenezco a los Vales, por talante, por personalidad...”. Pero no era cuestión eliminarlo del todo, así que firma como José C. Vales. “No le he preguntado a mi padre lo de no poner su apellido, pero a veces me mira mal”, añade riendo. Ser