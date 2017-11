Cercas advierte que Europa repite errores previos a la Segunda Guerra Mundial

Actualizada 12/11/2017 a las 17:00

El escritor español Javier Cercas afirmó este domingo en una entrevista a Efe que Europa está repitiendo los mismos errores que la llevaron a la Segunda Guerra Mundial, pero "por fortuna" no acabará "tan mal como entonces, porque esta vez hay una diferencia importante, que es la Unión Europea (UE)".

Cercas, que se encuentra en Arequipa, la ciudad natal del escritor peruano Mario Vargas Llosa, para participar en el Hay Festival, consideró que es "evidente" la similitud del populismo surgido en la actualidad con el aparecido en los años 30 tras la gran crisis.

"La crisis monumental de 2008 ha generado la aparición de líderes carismáticos y soluciones milagrosas, además del retorno de los nacionalismos y de la política épica y sentimental, frente a la política democrática y pragmática", precisó.

"Por fortuna no acabaremos tan mal como entonces. Hay una diferencia muy importante que la gente desprecia a menudo porque la considera una cosa sin importancia, que es la UE. Sin la UE, esto ya hubiese acabado muy mal. No tengo la menor duda", añadió.

La Unión Europea "es el proyecto político más ambicioso del siglo XXI, la única utopía razonable que hemos inventado los europeos, pero no nos la acabamos de creer", opinó el escritor extremeño (Ibahernando, Cáceres, 1962).

"Al ser de izquierdas, soy antinacionalista e internacionalista, y quiero la disolución de los actuales estados europeos actuales para formar un estado federal europeo. Esa es mi ambición", declaró.

Cercas defendió que un único estado europeo "no es en absoluto imposible ahora mismo" pero consideró necesario "crear una fe, una confianza en la unidad política y en la diversidad cultural", pues reconoció que la gente ve el proyecto europeísta con desconfianza, ya que "nunca se ha hecho algo similar".

Casos como los del Brexit en el Reino Unido y el de Cataluña en España son, según Cercas, "movimientos cuyo origen principal es la crisis económica y que ponen en peligro un ideal que todavía es frágil".

El autor comentó que todos los países tienen problemas con su pasado, "sobre todo con el pasado que forma parte del presente, del que hay memoria y hay testigos, sin el cual el presente queda mutilado".

"Para estos problemas no hay una respuesta única, pero para mí consiste en que ese pasado no se puede enterrar, porque si no, vuelve a salir. Hay que afrontarlo con la mayor complejidad, coraje y honestidad", apuntó Cercas.

En el caso de España, para Cercas la Guerra Civil es el inicio de su presente "porque todavía existen testigos y memoria" y, como escritor, se siente en la obligación de "impugnar el relato del poder", como hace en su último libro, titulado 'El monarca de las sombras' (Random House).

"Mi libro es un intento de ensanchar el presente hasta llegar a ese pasado. Hay que afrontarlo, saber que existe y entenderlo para no repetir los errores", dijo Cercas sobre la novela en la que rescata la vida de su tío abuelo Manuel Mena, combatiente falangista en la guerra civil española.

"Lo que hago es afrontar lo peor de mi pasado personal y colectivo, que es el franquismo y la guerra, a través de la adhesión de mi familia a una causa equivocada, simbolizada en la figura de un niño de 17 años entusiasta del falangismo que muere en la batalla del Ebro", comentó.

Cercas defendió que, como persona, puede ser razonablemente cobarde, pero como escritor no puede permitirse lo mismo, por lo que busca ahondar en puntos incómodos.

"Como escritor tengo la obligación de renunciar a las comodidades y ser valiente. Un escritor valiente es un pleonasmo. Un escritor cobarde es un oxímoron", apostilló.

'El monarca de las sombras' es la novena novela de Cercas, ganador del premio nacional de narrativa de España en 2010 por 'Anatomía de un instante'.