Maite Redondo y Andrea Irurzun, ganadoras en los Encuentros de Arte Joven

Actualizada 10/11/2017 a las 20:13

Maite Redondo, con su obra "Panel I. Una deconstrucción de la imagen paisaje", y Andrea Irurzun con K-OS, han ganado, respectivamente, las modalidades de Artes Plásticas y Audiovisuales, y Artes Escénicas del certamen Encuentros de Arte Joven 2017, organizado por el Gobierno de Navarra.



Cada una de las modalidades está dotada con tres premios de 2.500 euros el primero, 1.500 el segundo y 1.000 el tercero, que deberán destinarse a cualquier acción de difusión y fomento de la actividad de la obra premiada, así como a formación o materiales de los artistas.



La Escuela Navarra de Teatro y el centro de Arte Contemporáneo de Huarte han acogido las representaciones y exposiciones de los artistas seleccionados, así como de los talleres, tutorizaciones y encuentros, que han permitido el trabajo colaborativo y la divulgación de los trabajos artísticos.



Con este certamen el Instituto Navarro de Deporte y Juventud promociona las propuestas innovadoras y la diversidad de expresiones artísticas que componen el panorama del arte joven actual. Se trata de una plataforma de exhibición, difusión y apoyo a la profesionalización de jóvenes creadores en seis disciplinas: artes escénicas, artes plásticas y audiovisuales y música.

LOS PREMIADOS



En la modalidad de artes plásticas y audiovisuales Maite Redondo ha resultado ganadora por su obra "Panel I. Una deconstrucción de la imagen paisaje", que propone una revisión de la construcción del imaginario social del paisaje desde una visión eurocéntrica que sobrevive a través de estereotipos perpetuando la desigualdad social.



El segundo premio ha sido para Teresa Del Romero por su obra "El pequeño fantasma se puso triste", y el tercero para Amaia Molinet por "The Earth may want to be like it was before existing".



El jurado de la modalidad de Artes Plásticas ha estado formado por Julia Morandeira, comisaria e investigadora, David Armengol, comisario independiente de distintos proyectos, y Nerea de Diego, codirectora del Centro de Arte Contemporáneo de Huarte.



Por su parte, en la modalidad de Artes Escénicas, Andrea Irurzun ha resultado ganadora por la obra de danza K-OS, que indaga tanto en la necesidad como en la capacidad comunicativa del ser humano dentro de un colectivo. La necesidad de comunicar tanto ideas positivas como negativas para hacerlas transcendentales.



El jurado ha estimado y reconocido su apuesta por la investigación, la poética de las imágenes y el riesgo potencial creativo en la puesta en escena.



El segundo premio ha sido para Ane Sagüés, por la obra de teatro Informe Txita. El jurado ha reconocido sus enormes cualidades interpretativas, el dominio técnico y su presencia escénica; y el tercer premio ha quedado desierto.



El jurado ha estado formado por la Carmen Larraz, bailarina y coreógrafa Miren Alcalá, fundadora de la compañía You Need Me, y Oier Zúñiga, cofundador de la compañía de teatro Inextremis.



Asimismo, se ha anunciado que el próximo 22 de noviembre tendrá lugar un encuentro abierto al público que reunirá a jóvenes artistas de todas las modalidades. Acudirán artistas seleccionados y premiados, jurados y personas referentes en el arte y la cultura en Navarra.



La jornada comenzará a las 19:30 horas en el Zentral y contará con una mesa de debate sobre la situación actual del arte, así como exhibiciones de danza, música y proyecciones del ámbito de las artes plásticas y audiovisuales, música y moda.