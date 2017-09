Actualizada 20/09/2017 a las 18:23

El Teatro Gayarre estrena el próximo mes de octubre su temporada de otoño, que llevará al escenario pamplonés a intérpretes como Carmen Machi, Lluis Homar Malena Alterio o Kiti Manver, así como la música de Aurora Beltrán o el espectáculo de la coreógrafa pamplonesa Inés Boza.



El capítulo teatral lo abrirá Carmen Machi, bajo la dirección de Ernesto Caballero, con su último trabajo teatral 'La autora de Las Meninas' (sábado 7 de octubre), que sitúa la historia en 2037 en una España en la que se vuelve a pagar con pesetas. El Gobierno populista del Partido del Pueblo optará por solucionar la dramática situación de las arcas del Estado vendiendo 'Las Meninas' de Velázquez.



La semana siguiente la cita será dentro un género denominado de Teatro Testimonio, con el texto 'La mujer no reeducable' (miércoles 11 de octubre). Esta función habla de la periodista Anna Politkóvskaya, contraria al posicionamiento ruso en el conflicto checheno y que fue asesinada en el año 2006. Un año después de su asesinato, Stefano Massini escribió este retrato sin concesiones, una inmersión teatral total en violaciones y represalias, sobornos y chantajes, desesperación y coraje.



El 17 de octubre el escenario se trasladará a la Sala de Armas de la Ciudadela para poner en escena un proyecto en colaboración con el programa Garaikide, del Ayuntamiento de Pamplona. Se trata de 'Treblinkara azken trena', obra que se adentra en la historia de Janusz Korczak, doctor y pedagogo judío que regentaba un orfanato con doscientos niños judíos en un gueto de Varsovia. La Sala de Armas de la Ciudadela se transformará en ese reformatorio. Los espectadores se ubicarán en literas y mesas en pleno espacio escénico.



Siguiendo con los espectáculos en euskera, el Gayarre acogerá el 26 de octubre 'Ez dok hiru', de Tartean Teatroa, una experiencia teatral que viajará por el imaginario común de la música vasca.



Se cerrará el mes con '100 metros cuadrados' (sábado 28 de octubre), un montaje de la compañía madrileña 'El grito' con personas sordas que se expresan sobre el escenario en lengua de signos. Esta función se programa en colaboración con la Asociación de Personas Sordas de Navarra (ASORNA) en la celebración de su 60º aniversario.



Dentro de la programación, regresa al escenario del Teatro Gayarre la actriz Kiti Manver, junto al coreógrafo y bailarín Chevi Mraday con su nuevo trabajo 'Sensible' (miércoles 1 de noviembre).



La siguiente cita teatral acerca hasta el escenario del Gayarre a Lluis Homar, Premio Max al Mejor Actor, con la obra 'Tierra baja' (viernes 3 de noviembre) en la que asume en solitario todos los papeles de este texto de Ángel Guimerá.



Por segunda temporada consecutiva llega 'Best of... be festival' (jueves 9 de noviembre), que ofrecerá tres obras contemporáneas de 30 minutos cada uno procedentes de Reino Unido, Francia y Suiza.



De la escena contemporánea europea se pasará a la comedia 'El test' (sábado 11 y domingo 12 de noviembre), cuyo cartel comparten Luis Merlo, Antonio Molero, Maru Valdivielso e Itziar Atienza. Es una trama de enredos y verdades escondidas que sacarán lo peor del ser humano, en una sociedad que tiene el dinero como medida.



'Los universos paralelos' (viernes 17 de noviembre), de David Lindsay, Premio Pulitzer de Teatro 2017, será la siguiente obra teatral de la cartelera. Con Malena Alterio, Daniel Grao, Carmen Balagué, Belén Cuesta e Itzan Escamilla compartiendo reparto, se trata de una historia sobre cómo los miembros de una familia se enfrentan a la pérdida y al dolor.



Ese mismo fin de semana la compañía navarra La caja Teatro pondrá en escena 'Fuera de juego' (domingo 19 de noviembre), la historia de Gerard Smec, una persona normal que murió hace dos años en el despacho del director de recursos humanos cuya misión era explicarle que la coyuntura exigía despedirle.



Antes de que concluya el mes de noviembre los espectadores tendrán la oportunidad de asistir a la ópera china 'El bello rey mono' (domingo 26 de noviembre), un espectáculo colorista con más de treinta actores, cantantes, acróbatas, expertos en artes marciales y bailarines.

Diciembre se estrenará con otra puesta en escena en la que se dan cita textos de cinco autores: Alfredo Sanzol, Miguel del Arco, José Padilla, Denise Despeyroux, Alberto Olmos y Alberto Sánchez-Cabezudo. Se trata del montaje teatral 'Historias de Usera' (viernes 1 de diciembre).

Finalmente, se pondrá en escena 'Todo el tiempo de mundo' (domingo 10 de diciembre), una pieza de Buxman y Kamikaze, bella y onírica con tintes autobiográficos, que habla sobre el tiempo y los relatos.

PROGRAMACIÓN MUSICAL



En el capítulo musical, la encargada de abrir esta temporada será Aurora Beltrán (viernes 6 de octubre) quien, junto a La Reina Flower, presentará su nuevo disco 'Usiana'.



La siguiente actuación musical estará a cargo de 'Los tenampas y el mariachi' (sábado 4 de noviembre), una formación que centra todo su repertorio en interpretar canciones mexicanas de cantantes de éxito como Vicente Fernández, Pedro Infante, Antonio Aguilar o Alejandro Fernández. En esta ocasión contarán con la colaboración en varios temas de las 40 voces del Coro Juvenil del Orfeón Pamplonés.



'Edén club' (viernes 24 de noviembre) es una singular propuesta de la coreógrafa pamplonesa Inés Boza y la contrabajista y compositora de jazz Giulia Valle. El espectáculo empieza en una sala de bailes de salón con parejas entradas en años que disfrutan a ritmo de bolero y cha-cha-chá. El público entra mientras están bailando y cuando termina la música y las parejas se van los músicos de la orquesta se liberan y empiezan a tocar aquello que realmente les apasiona: el jazz.



Cerrará este capítulo destinado a la música y la danza el Ballet de Antonio Márquez (viernes 8 de diciembre), que traerá hasta el escenario del Teatro Gayarre dos coreografías, 'El sombrero de tres picos', de Manuel de Falla, y 'Bolero', de Maurice Ravel.



Como es habitual en las programaciones del Teatro Gayarre, los espectáculos dirigidos al público familiar ocupan también un espacio relevante. En este apartado la temporada la inaugurará el espectáculo en euskera de Jabier Muguruza y Bernardo Atxaga 'Harriaren hiztegia' (domingo 8 de octubre).



Además, durante este periodo, el vestíbulo del Teatro Gayarre acogerá la exposición 'Imaginería contemporánea', del artista Javier Oyarzon. Y en cuanto a los talleres, el actor, director, autor coreógrafo y docente Ángel Sagüés impartirá el curso, especialmente dirigido a jóvenes de entre 14 y 18 años, 'La juventud en la obra de Shakespeare'. Se desarrollará en dos fases entre los meses de octubre de 2017 y abril de 2018.