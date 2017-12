Comienza Rock in Rio con la baja de Lady Gaga

Actualizada 15/09/2017 a las 17:27

Comienza este viernes el festival Rock in Rio, que durante este fin de semana y el que viene reunirá en los siete días de conciertos a más de 100 artistas de pop, rock y música electrónica y del que a último momento la cantantes estadounidense Lady Gaga canceló su participación por problemas de salud. Las principales atracciones de esta edición del festival serán bandas como Red Hot Chili Peppers, que cerrará el festival el domingo de la próxima semana, Bon Jovi, Aerosmith, Alicia Keys y Justin Timbarlake, Thirty Seconds to Mars, Maroon 5 entre otros artistas internacionales. El concierto de Lady Gaga, que cerraba hoy el primer día de festival, fue cancelado el jueves después de que la cantante estadounidense de 31 años fuera hospitalizada por "fuertes dolores", en la que iba a ser la única parada de su actual gira en América Latina. "Siento un dolor muy fuerte", escribió la artista en su cuenta de Twitter, sin precisar dónde fue hospitalizada. "Estoy en buenas manos, con los mejores médicos", añadió, mientras que la organización anunció que Gaga sería reemplazada por la banda de pop rock Maroon 5, quienes de esa manera se presentarán dos veces este año en el festival, ya que también cierran mañana el segundo día de conciertos. Por su parte, para la histórica banda inglesa The Who, subir al escenario de Rock in Rio será su debut en América Latina. Los creadores de My Generation tocarán el 23 de septiembre con Guns N' Roses, veteranos en el festival en el que ya debutaron en 1991.

En la edición de este año, la "Ciudad del Rock" será montada en el Parque Olímpico, en el barrio de Jacarepaguá, en la zona oeste de la ciudad, y contará con siete escenarios para las más de 10 horas de conciertos por día. Asimismo, algunas de las atracciones del festival de música también podrán ser vistas en Internet por su canal oficial de Youtube. Los principales artistas extranjeros y algunos locales tocarán en el escenario principal del festival, "Mundo", mientras que el "Sunset" se presentarán artistas brasileños en su gran mayoría.

Las 700 mil entradas puestas a la venta se agotaron hace meses según la organización, y además de música, Rock in Rio contará con espacios para artistas plásticos y otros entretenimientos para el público como una noria y un tirolesa que atraviesa la Ciudad del Rock. La primera edición de Rock in Rio fue en 1985 y esta será la séptima vez que se lleva a cabo en la ciudad que le da nombre al festival, ya que entre 2004 y 2010 el festival se transformó en una marca internacional y contó con ediciones en Lisboa, en Portugal, Madrid en España y Las Vegas en Estados Unidos.