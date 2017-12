Actualizada 13/09/2017 a las 18:05

El poeta y periodista Manuel Alcántara ha asegurado este miércoles que, en malos tiempos como los actuales, "sobreponerse es lo más importante que cualquier ser humano puede hacer", y cree que "no hay que entristecer a nadie cuando se escribe".



Alcántara, que ha recibido en Málaga el Premio 'First Amendment' ('Primera Enmienda') de la Fundación Eisenhower Fellowship que no pudo recoger en Nueva York por motivos de edad, ha animado a no perder "la esperanza", porque "cuando hay unos tiempos tan malos se confía en que los que vengan sean tiempos mejores". El escritor, de 89 años, ha señalado sobre el premio que "no es piadoso abrumar con honores a quien no los busca y además tiene muchas dudas acerca de si los merece".



"Cuando me miro al espejo, sólo para afeitarme, compruebo que tengo cara de antepasado", ha confesado Alcántara, que ha agregado que su vida, que le "está resultando larga por las dos puntas", ha transcurrido generalmente entre dos ciudades, Málaga, su "natura" y "ventura", y Madrid, pero se siente de todos los sitios en los que ha estado.



Por su parte, el presidente de la Fundación Eisenhower Fellowship, George de Lama, ha resaltado la "extraordinaria carrera dedicada a la palabra y la verdad" de Alcántara, cuya labor ha merecido este premio que lleva el nombre de la primera enmienda de la Constitución de EE UU, referida a la libertad de expresión y de prensa.



De Lama ha apuntado que el poeta y periodista malagueño "enfoca su mirada en lo vital, lo esencial y lo relevante, a veces a través de los temas más simples y cotidianos", y le ha dado las gracias por "compartir su pluma de oro con los lectores".



Por su parte, la Fundación pretende que "hombres y mujeres de buena fe puedan construir un mundo mejor a través del entendimiento", con iniciativas como la conferencia global sobre el futuro del trabajo que se celebrará esta semana en Málaga.



El presidente de la asociación española Eisenhower Fellowships, Javier Cremades, ha calificado a Alcántara como "un gran trabajador" que "escribe sus columnas todos los días y no tiene ninguna en la recámara", algo que "exige mucho esfuerzo". Estas columnas pueden leerse en Diario de Navarra.