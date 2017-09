Actualizada 06/09/2017 a las 13:50

El ganador de Eurovisión 2017, el portugués Salvador Sobral, ha anunciado que abandonará los escenarios a los 27 años por un grave problema cardíaco.

El cantante saltó a la dama tras conseguir el triunfo en Eurovisión, en Kiev. Aunque ya se conocían en mayo sus problemas de salud, el artista portugués decidió acudir a la cita para representar a su país con la íntima balada 'Amar pelos dois'. Ahora, su salud ha empeorado.

UN ADIÓS "TEMPORAL"

"Tengo un problema y debo entregar mi cuerpo a la ciencia", ha afirmado Sobral en un vídeo colgado en su cuenta de YouTube, donde aparece con un aspecto desmejorado.

En el vídeo, grabado con un dispositivo móvil, Salvador Sobral explica los motivos por los que ha decidido abandonar su carrera musical tras el éxito en Eurovisión. "No es un secreto para nadie que mi salud es frágil". El cantante no abandona las ganas de seguir adelante y volver a actuar: "Seguramente, el problema quedará resuelto, pero no sé cuándo".

El artista ha querido hacer una mención especial a sus fans, a quienes ha agradecido las muestras de apoyo, y con quienes quiere volverse a encontrar, ya que afirma que se trata de un "adiós temporal".