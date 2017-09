Ana Obregón vuelve al teatro con 'El contador del amor', un "gran reto" para ella

Actualizada 06/09/2017 a las 14:40

La actriz y presentadora Ana Obregón quería tomarse un "respirito" y alejarse un tiempo de los proyectos cuando llegó a sus manos el texto de 'El contador del amor', una comedia dirigida y protagonizada por César Lucendo que, para ella, supone un "gran reto" y, además, le ha llegado en el "mejor momento".



"Este papel me ha llegado en el momento justo y es un gran reto", ha asegurado este miércoles Obregón en la presentación de esta obra de Eric Assous, adaptada por Julián Quintanilla, que comenzó su gira a finales de agosto en Zuera (Zaragoza), los días 16 y 17 continuará en Granada y llegará más tarde a Madrid, aunque no hay fechas confirmadas.



La actriz (Madrid, 1955) vuelve al teatro con un papel "reescrito" a su medida -Quintanilla rehizo su adaptación cuando supo que Obregón sería la protagonista-, un personaje "brillante" hecho "para una actriz, con todas las letras".



"Esto, igual hace 12 años, no lo habría podido hacer", apunta Obregón, que inició su carrera como intérprete en la década de los ochenta y que tenía pensado tomarse un tiempo de "relax", justo antes de que 'El contador del amor' llegase a sus manos.



Esta comedia cuenta una historia de "venganza amorosa", un plan trazado al milímetro por una brillante mujer, Diana (Obregón), a la que su marido Agustín (Lucendo) confiesa haberle sido infiel.



Diana emprenderá entonces una "'vendetta' conyugal" para recuperar la dignidad que cree haber perdido sin haber hecho nada para ello y se valdrá para ello de un tercer personaje en discordia, interpretado por Elías González.



Según ha explicado el equipo en la presentación, fue el propio director y "marido" de Obregón en este montaje, Lucendo, quien le mandó un mensaje a través de Facebook al hijo de la actriz para que esta se sumase al proyecto.



"Este personaje me pone. Hacer otro personaje en una serie de televisión no me pone, porque eso ya lo he hecho", ha comentado Obregón, a la vez que ha resaltado la interpretación en el teatro por encima de la televisión o el cine, porque eso "cualquier actor puede hacerlo".



Por ello, este periplo es un "reto": "No sabéis lo que es para una actriz que en un momento determinado de tu carrera te llegue un papel como este", asegura, y añade que este montaje y su protagonista "les va a apasionar a las mujeres".



"El personaje es perfecto para Ana", ha asegurado el adaptador de la obra, ya que se trata de una mujer que "planea una venganza inteligente" porque quiere que su marido "comprenda cuánto dolor le ha hecho" durante su matrimonio, y se venga "sin que haya violencia de por medio".



El director de 'El contador del amor', por su parte, ha apuntado que ha sido fácil dirigir a Obregón en esta comedia porque es una "persona intuitiva".



"Vamos a ver a una Obregón completamente diferente a la que hemos visto antes", ha subrayado Lucendo y ha vaticinado que "a partir de esta obra" le van "a llover muchísimos personajes" a la actriz y presentadora