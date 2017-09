Lady Gaga cancela un concierto, pero compensa a sus fans con pizza

Pase lo que pase, Lady Gaga siempre tiene presente a sus "little monsters" y así lo demostró el lunes cuando, tras cancelar un concierto en la ciudad canadiense de Montréal, decidió compensar a sus fans pidiéndoles pizza.

"Voy a enviar pizza gratis a todos los monsters a las puertas de mi hotel, The William Gray Montréal", escribió la diva del pop a sus seguidores en Twitter.

I'm sending free to any monsters outside my hotel The William Gray Montréal . I love u so much & I'm so sorry u are the most loyal fans.