Muere a los 90 años el gran poeta estadounidense John Ashbery

John Ashbery, considerado uno de los poetas más influyentes de Estados Unidos, falleció el domingo a los 90 años en su vivienda de Hudson, en el estado norteamericano de Nueva York. La noticia fue dada a conocer a 'The New York Times' por el marido de Ashbery, David Kermani, y confirmada por la editorial New Yorker a NPR. Autor de una premiada obra poética, sus versos son vanguardistas y a menudo teñidos de surrealismo, con altas dosis de humor y espontaneidad. Su temática gira en torno a la experiencia consciente y la relación entre el arte y el caos. Principal exponente de la escuela poética neoyorkina, su veintena de poemarios le ha valido numerosos galardones, entre ellos el Premio Pulitzer por 'Autorretrato en un espejo convexo' o el premio de honor de la National Book Foundation. No obstante, su poesía tiene fama de ser difícilmente accesible.