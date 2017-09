03/09/2017 a las 06:00

Las máquinas que rodean a Julia Juaniz Martínez en las fotos van menguando a medida que las imágenes son más recientes. Ella lo resume con que cada vez tiene menos cables, que ahora todo es más rápido y cómodo, pero está convencida de que no es algo determinante para su trabajo como montadora de películas. “El problema no son los ordenadores, sino la cabeza que los maneja”, explica. La suya empezó a armarse cinematográficamente muy pronto. En el libro Fine Cuts: The Art of Europea