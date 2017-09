Actualizada 01/09/2017 a las 13:08

La cantante de rock canadiense Avril Lavigne, de 32 años, anunció el lanzamiento de un nuevo álbum tras tres años de pausa debido a una enfermedad. "Ha sido una recuperación larga y quiero asegurarme de que es perfecto para ustedes", escribió la cantante en Twitter, donde agradeció a los fans su paciencia.

"Solo se merecen mi mayor esfuerzo y eso es lo que les voy a dar", aseguró. La cantante, conocida por trabajos como 'Complicated', lanzó en 2014 su último álbum hasta ahora. Un año después habló en una entrevista de que sufría la enfermedad de Lyme, una infección bacteriana. "Hubo momentos en los no podía ducharme durante una semana entera porque no me podía mantener en pie", explicó. Poco después anunció su divorcio con el vocalista de Nickelback, Chad Kroeger.