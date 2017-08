La actriz Annette Bening critica el sexismo en el cine desde Venecia

La protagonista de 'American Beauty' o 'The Kids Are All Right' preside al jurado de la 74 edición del festival italiano

La actriz estadounidense Annette Bening, presidenta del jurado de la 74 edición del Festival de Cine de Venecia, posa para los fotógrafos. AFP