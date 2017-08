Javier Olivares, premio Nacional del cómic, primer invitado en el Salón del Cómic

Actualizada 30/08/2017 a las 16:47

Javier Olivares (Madrid, 1964), premio Nacional de Cómic 2015 junto con Santiago García por Las Meninas, se convertirá el jueves en el primer invitado en pasar por el VIII Salón del Cómic de Navarra/ Nafarroako Komikiaren VIII. Azoka. El ilustrador e historietista que comenzó su carrera en la revista Madriz, surgida al abrigo de la movida madrileña, estará a las 18 horas firmando ejemplares de sus libros en la sección Mundo Cómic de El Corte Inglés y a las 19.30 horas, en el Condestable participará en una entrevista con público.



Hijos de la noche. Así se titula la exposición de Olivares que puede verse en el Palacio del Condestable y que recoge ilustraciones de las adaptaciones de autores del terror clásico –desde El extraño caso del Dr. Jekyll & Mr. Hyde, cuentos de Dickens y Poe y personajes como Drácula y Holmes– en una colección con vocación gótica. El propio Olivares explica así cómo fue recopilando las piezas que componen la exposición: “Al principio los encargos venían un poco por casualidad, pero últimamente algunos editores ya me encargan el libro con un ‘es un libro perfecto para ti’ que empieza a sonar a especialización tonal. De repente me he convertido en un ilustrador idóneo para la novela de misterio, el relato de terror o las cubiertas de novela negra”.



El dibujante de cabeceras como El Mundo, El País Semanal y Jot Down, firmará ejemplares de sus libros el jueves a las 18 horas en la sección Mundo Cómic de El Corte Inglés y a las 19.30 horas participará en una entrevista con público en el auditorio del Condestable, espacio en el que se ubica la exposición Hijos de la noche.