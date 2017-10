Actualizada 17/07/2017 a las 10:20

La Terraza de Baluarte acoge mañana martes la primera proyección del ciclo RoofTop Cinema 2017, que ofrece una nueva forma de ver cine: al aire libre en lo alto del edificio. En concreto, se proyectará el clásico 'Ser o no ser', comedia dirigida por Ernst Lubitsch que se ambienta en la segunda Guerra Mundial y que cuenta con unos diálogos cargados de dobles sentidos. Esta iniciativa se estrenó en Pamplona el verano de 2014 siguiendo la estela de una lista de ciudades como Melbourne, Nueva York, Londres, Perth o Tallin (Estonia) y llega de la mano de Baluarte y la Filmoteca de Navarra. Esta cuarta edición del RoofTop Cinema traerá también otras dos grandes comedias del cine clásico, como son 'El profesor chiflado' (20 jul) y 'El jovencito Frankenstein' (27 jul). Los tres títulos tienen además un denominador común, y es su referencia a relatos de leyenda como Hamlet (y su famoso monólogo), la novela Dr. Jekyll y Mr. Hyde (R. L. Stevenson) y el "moderno Prometeo" de Mary W. Shelley (Frankenstein), respectivamente.

SER O NO SER

(To Be or Not To Be, 1942)

Dirección: Ernst Lubitsch. Guión: Edwin Justus Mayer, Melchior Lengyel, E. Lubitsch. Música: Werner R. Heymann. Fotografía: Rudolph Maté (ByN). Intérpretes: Carole Lombard, Jack Benny, Robert Stack, Felix Bressart, Lionel Atwill, Stanley Ridges, Sig Ruman, Tom Dugan. Duración: 99 min. VOSE

Las proyecciones serán en versión original subtituladas en español y comenzarán a las 22.15 horas. Las entradas para cada pase cuestan 6€ y se puede adquirir un abono para las tres películas por 15€. Se ofrecerá servicio de bar en la terraza, situada en la tercera planta del edificio (no se permitirá el consumo de productos del exterior). Debido al clima variable de la capital navarra, Baluarte prestará gratuitamente pequeñas mantas para los asistentes, aunque se recomienda acudir con ropa de abrigo. En caso de lluvia, el visionado de las películas se realizará en el interior del edificio.