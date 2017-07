Rosa Montero recuperará a la detective Bruna Huski en su próxima novela

Actualizada 09/07/2017 a las 16:10

La escritora madrileña Rosa Montero ha comenzado a escribir "los primeros párrafos" de su próxima novela, que será la cuarta de la serie protagonizada por la detective Bruna Huski, un momento, el del inicio de la redacción de un libro, en el que "estallan en la cabeza las escenas excitantes".



La autora ha confesado que escribió, tras su llegada a Gijón para participar en la Semana Negra, esos primeros párrafos de una obra que volverá a estar protagonizada por Bruna Huski, un personaje al que la narradora, ganadora del Premio Nacional de Periodismo 1981, se resiste a enterrar en el olvido.



Montero no ha querido desvelar cual será la trama ni el genero, pero ha asegurado que "será algo distinto a lo anterior" de la saga, porque le gusta escribir saltándose las fronteras del encasillamiento literario.



En "La Carne", su última novela, la escritora buceaba en los sentimientos y temores de una mujer de 60 años, Soledad Alegre, que se enfrenta a la realidad de tener más pasado que futuro con preguntas sobre su existencia a través de una historia que profundiza en el miedo a morir sin haber vivido el amor verdadero.



La historia surge cuando esta mujer, profesional de éxito, contrata a un hombre más joven, un ruso de 32 años, para que le acompañe como si fuera su pareja a un evento en el que coincidirá con un ex amante al que quiere dar celos.



Este punto de partida le ha permitido desarrollar una trama en la que se cuestionan algunos condicionamientos y prejuicios sociales sobre la pareja y se desnudan los miedos "a la locura, al fracaso y a no ser querido como uno quiere ser querido".



Montero ha dicho que escribió esta novela "porque llevaba cinco o seis años queriendo hacer algo más cercano al mundo real" y la degradación del cuerpo con el paso del tiempo le "encajaba".



"No es una novela negra como tal, aunque tiene una intriga muy fuerte, sangre y violencia, en un contexto de ironía y sentido del humor", ha explicado la autora de "Te trataré como a una reina".



Convencida de que "uno envejece desde el momento en el que nace", Montero ha querido dejar el mensaje de que "la verdadera juventud no está en la firmeza de las nalgas sino en saber que cada día se puede iniciar una vida nueva".



Soledad Alegre, la protagonista, es comisaria de una exposición sobre "escritores malditos" en la Biblioteca Nacional, tiene una personalidad compleja y ha luchado toda su vida por ganarse el respeto profesional en un ambiente masculino.



Pese a su madurez intelectual, toma una decisión infantil, casi adolescente, de contratar un "boy" para despertar celos de su ex amante, porque "en el amor todos somos niños", ha destacado.



Aunque la autora y la protagonista tienen edades parecidas la novela no tiene nada de autobiográfica, e incluso Rosa Montero se ha incluido como personaje y dialoga con Soledad.



Es un juego en el que ha incorporado la figura de los "escritores malditos" como una excusa para mostrar algunas de las miserias del mundo del arte y el machismo que le rodea.



Los escritores malditos son aquellos que saben que su discurso no le llega a nadie, que creen que viven como dicen y en el fondo no pueden soportar la vida porque no se soportan a si mismos.



Esa es la definición que le da Soledad Alegre a una compañera de trabajo que intrigada por el contenido de la exposición desconoce la existencia de este grupo de "indeseables".



Un hecho violento trastoca el desenlace del plan de la protagonista que no busca nada más que la compañía del joven ruso, pero que al final inicia una relación volcánica.



"Es la carne la que envejece, pero al mismo tiempo es la que nos hace rozar la eternidad en la pasión amorosa, el sexo y el deseo", ha afirmado Montero.