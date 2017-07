Reconocimiento al periodismo social de Sonsoles Echavarren

Actualizada 06/07/2017 a las 21:47

La periodista de Diario de Navarra, Sonsoles Echavarren Roselló, recibió este jueves uno de los Premios Concha García Campoy en la modalidad de prensa escrita por una información sobre los atracones de alcohol en los adolescentes. La periodista navarra fue galardonada por poner el foco periodístico en un tema de gran impacto social en su reportaje Los menores de 15 años atendidos por intoxicaciones etílicas, casi el triple que en 2001.

En la tercera edición de los premios también fueron distinguidos Iñaki Gabilondo, en la categoría de televisión, por la serie Cuando ya no esté. El mundo dentro de 25 años; Isabel Gemio, en la de radio, por su labor de concienciación social y apoyo a la investigación de las enfermedades minoritarias en el programa Fin de Semana Solidario. Te doy mi palabra; así como Antonio Martínez Ron, en prensa digital, por su trabajo de análisis y divulgación de su reportaje Plasticidad a la carta para salvar el cerebro. Junto a ellos estuvo también Ramón Sánchez Ocaña, que recibió el premio a la trayectoria por su trabajo pionero en la divulgación de temas de salud y prevención de enfermedades.

PREOCUPACIÓN POR EL TEMA

La periodista María Rey fue la encargada de conducir la ceremonia de entrega de los premios, creados por la Academia de Televisión para honrar la figura de Concha García Campoy, fallecida en 2013. Fue también la que recordó que el objetivo de estos premios no es otro que reconocer trayectorias profesionales o trabajos periodísticos nacionales o internacionales que trasladen a la sociedad con rigor, ética y compromiso historias relacionadas con la investigación, la divulgación científica o la salud.

Sonsoles Echavarren, que estuvo acompañada por su marido, Eduardo Buxens, fotógrafo de Diario de Navarra; y por sus padres, Emilio y Sonsoles, reconoció sentirse “abrumada” por el galardón recibido y agradeció a la Academia de Televisión que hubieran premiado su reportaje. “No puedo estar más agradecida. No sólo por el premio que, claro está, ilusiona y es un subidón profesional, sino por haber reconocido este tema que se está convirtiendo en una lacra, que nos asusta y debemos prevenir desde que nuestros hijos aún son pequeños”. También se refirió a la “categoría de los demás premiados, a los que les doy mi enhorabuena”.

La periodista navarra, en su intervención, no se olvidó de Laura, la niña de 12 años que murió tras un atracón de alcohol y por la que inició su investigación para conocer qué ocurría en Navarra. Tras relatar cómo sucedieron los hechos esa tarde del 28 de octubre del año pasado, Sonsoles Echavarren reconoció que se sintió sobrecogida. “Sucedió en San Martín de la Vega (Madrid), pero podía haber pasado en cualquier lugar, en cualquiera de nuestras familias. Me sentí sobrecogida, mi hijo mayor tiene 11 años”, agregó. La reflexión como madre le llevo a la acción periodística, al inicio de una investigación. Y así es cómo se puso en contacto con la pediatra Miriam Palacios, el entonces presidente de la Asociación Navarra de Pediatría, Raimon Pelach, y la pedagoga Leticia Garcés. También se acordó de ellos. “A los tres gracias. Sin nuestras fuentes, los periodistas no somos nada ni podríamos contar una historia”.

LA PRENSA REGIONAL

Sonsoles Echavarren desveló que, tras la publicación del reportaje, sintió preocupación por un hecho real, pero también cierta satisfacción por dar a conocer una realidad que está en la sociedad y que precisa una reflexión. “Los datos ofrecidos de Navarra son extrapolables a toda España. El consumo de alcohol en menores se está convirtiendo en una lacra y debemos prevenir. Algo que es difícil en un país y una cultura en la que beber alcohol es algo social, enraizado en nuestras casas”, comentó.

Sonsoles Echavarren reivindicó el papel de la prensa regional y tuvo palabras de agradecimiento para la Academia de la Televisión por fijarse en su trabajo, publicado en Diario de Navarra. “No tengo palabras para agradecer al jurado que se hubiera fijado, entre más de cien candidatos, en el texto de un periódico regional. Y desde aquí reivindico el papel del periodismo local, una prensa que no tiene menos categoría que los medios nacionales y que también juega en Primera División. Un periodismo cercano a los ciudadanos y sus problemas”.

A lo largo de su intervención, también tuvo palabras para las empresas de comunicación. “Aprovecho para enviar un mensaje a las empresas, sí. No tengáis miedo de contratar a mujeres jóvenes porque se vayan a quedar embarazadas o quieran reducir su jornada. En mi periódico somos más de diez las madres que hemos recortado nuestro horario y demostramos día tras día que sabemos organizarnos”, argumentó.

La periodista navarra se emocionó. Sobre todo, cuando agradeció a sus padres, Emilio y Sonsoles, y a su hermana Elisa “por estar siempre a mi lado y confiar en mí”. También se refirió a Eduardo Buxens, su marido, y bromeó con el día que se conocieron. “Nos conocimos hace 20 años en una rueda de prensa, los dos como becarios. Se presentaba una exposición sobre los Sanfermines y me sacó mi primera foto de modelo improvisada. No había nadie mirando y me dijo que una foto sin gente quedaba muy mal”. Tampoco se olvidó de sus tres hijos, Diego, Álvaro y Gabriel. “Me han hecho ser mejor persona y mejor periodista. Gracias a ellos he aprendido a empatizar más con la gente, sobre todo con los que sufren”, concluyó.