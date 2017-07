El Museo Thyssen cumple 25 años "más descentralizado, más popular y más sexy"

Actualizada 04/07/2017 a las 12:14

Margaret Thatcher escribió en sus memorias que una de sus grandes frustraciones era no haber podido conseguir para el Reino Unido la colección del Museo Thyssen, que cumple 25 años en España "más descentralizado, más variado, más popular y más sexy" que nunca, según su director, Guillermo Solana.



La efeméride se celebrará con unas jornadas de puertas abiertas, los días 7 y 8 de octubre, y contará con un programa de actos y exposiciones para este otoño como la de Picasso y Toulousse-Lautrec, en una especie de duelo nunca visto hasta ahora, explica Solana en una entrevista con EFE.



La programación se completa con una muestra pedagógica denominada "Lección de arte", que reunirá piezas de arte contemporáneo dedicadas a explicar los nuevos problemas de la educación artística en los museos; otra exposición sobre Paternosto, y una muestra fotográfica con la que se recordará la historia del museo y el origen del mismo.



"Será una exposición para que el público recuerde la historia del museo y cómo se gestó; para que se vuelvan a ver las caras de los que fueron protagonistas en su día y entre ellos, claro, Tita (Carmen Cervera, baronesa Thyssen), que tiene mucha presencia", señala Solana.



"Cuando se abrió el museo, la colección estaba alquilada, no era propiedad de la Fundación Thyssen. Hasta meses después no se cerró el acuerdo de compra-venta -relata Solana-, pero se hizo todo muy rápido porque los barones querían tenerlo todo atado y que no se frustrara la operación".



Y es que la llegada de la colección del barón Heini Thyssen-Bornemisza con obras maestras de Rembrandt, Caravaggio, el Greco, Van Eyck, Cézanne, Degas, Van Gogh, Manet, Paul Klee, Bacon, o Dalí, entre otros muchos, tenía muchas ofertas. "Todos la querían", asegura el director del Thyssen.



"Los museos alemanes tuvieron grandes opciones y, ahora, tras conocer la información desclasificada de los archivos nacionales de Reino Unido, también sabemos lo que ya decía Thatcher en sus memorias, que querían la colección y que llegaron muy lejos" en ese empeño, recuerda Solana.



"Además -continúa- ofrecieron un edificio completo en Londres, pero no era comparable al Palacio de Vista Hermosa en Madrid. La Fundación Getty de Los Ángeles, que es muy importante, daba un cheque en blanco, que, desde luego, el Gobierno español no podía ofrecer. Pero primaron otras cosas, otros imponderables que no eran dinero".



España fue la mejor opción por "el gran impulso de Tita Cervera; el hecho de que el Gobierno no ofreciera un edificio en la periferia de Madrid, sino un palacio en el centro y frente al Museo del Prado -que eso para el barón era muy importante-; y que llevara el nombre de Thyssen-Bornemisza, con un estatuto en el que el Estado le daba un lugar importante a la familia en las decisiones relativas al museo".



"Un museo -que se amplia con la colección de Tita Cervera en 2004- que fue concebido como una bombonera, como una caja espléndida para una colección más espléndida y que se fue animando con una vida que ha ido descentrando los planes iniciales porque en la idea original era, aunque maravilloso, más cerrado y estático, pero ahora es un lío de exposiciones variadas, que van del arte clásico hasta lo moderno, incluso lo contemporáneo o la moda", sostiene.



"Yo creo que lo que ha ganado estos años es vida", recalca Solana, al tiempo que se siente optimista con la negociaciones entre la baronesa y el Gobierno para la renovación de la cesión de sus cuadros al Museo Thyssen de Madrid (429 obras).



El plazo de las negociaciones termina el 31 de julio pero Solana tiene "la impresión" de que las negociaciones van por buen camino, que se han superado todos los obstáculos y que habrá "pronto" nuevo acuerdo: "Si no es el 31 de julio, será el 32...", bromea.



"Pero va a ver un acuerdo pronto y tendrá la novedad de que por primera vez en una década vamos a tener mucha estabilidad. Vamos a tener un acuerdo mirando a un plazo de tiempo más largo. Tanto la baronesa como el Gobierno quieren estabilidad", concluye Solana.