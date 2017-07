Baluarte acoge la grabación de la banda sonora de la película 'Thi Mai'

Actualizada 03/07/2017 a las 18:04

La sala principal de Baluarte acogerá desde este lunes y hasta el miércoles la grabación de la banda sonora original de la película Thi Mai, interpretada por la Orquesta Sinfónica de Navarra (OSN) bajo la dirección del compositor Fernando Velázquez.



La película ha sido dirigida por Patricia Ferreira y rodada en otoño de 2016 entre Vietnam y diversas localizaciones de Pamplona, según ha comentado el director gerente de Fundación Baluarte, Félix Palomero, quien en rueda de prensa ha mostrado la "satisfacción" de poder participar "en este milagro cinematográfico".



El "inmenso plató cinematográfico" que es Baluarte "se termina convirtiendo en un plató sonoro gracias a las condiciones de este edificio y la acústica de su sala", ha dicho en una conferencia de prensa en la que el productor, Larry Levene, se ha mostrado "feliz" de contar con la colaboración de la OSN y de "grabar en un espacio tan maravilloso".



Por su parte Patricia Ferreira ha considerado que "Pamplona es la ciudad ideal" para las protagonistas y ha destacado que ha vivido el proceso de creación "muy mano a mano" con el compositor, quien ha sabido "traducir perfectamente" las sensaciones en música cuando "llegar a encontrar a alguien con quien te entiendas a ese nivel es muy complicado".



Por su parte, el compositor Fernando Velázquez, que ha tenido "palabras de agradecimiento para todos", ha indicado que es una película muy "emocional, sincera, divertida y que va a gustar mucho a todos los públicos". "Tiene una idea de fondo muy humana que nos toca a todos" y un guión "excepcional".



Asimismo, ha considerado que la música "hace justicia" al filme, pues lo "pone donde se merece estar". Tras asegurar que "aunque transcurra en Vietnam y Pamplona podría ser Getxo o Bilbao", ha querido "declarar la guerra al low cost".



"Lo que han hecho no es low cost, puede que no sea high cost pero es hacerlo bien, con los medios que haya, con dignidad y respetando mucho el trabajo de la gente", ha dicho, y ha esperado "que siga habiendo películas que grabar" porque estos proyectos "no son un extra" para la OSN "sino parte de su presente y su futuro.



La obra, protagonizada por Carmen Machi, Aitana Sánchez Gijón, Adriana Ozores y Dani Rovira, cuenta la historia de tres mujeres de mediana edad de Pamplona que han de viajar a Vietnam para buscar a la nieta de una de ellas.



En la aventura, en la que habrán de embarcarse sin conocer idiomas, se mezclarán una serie de circunstancias "absolutamente emotivas" con otras "absolutamente de comedia" en un viaje en el que serán ayudadas por Dani Rovira, con quien formarán un cuarteto para conseguir que la joven, Thi Mai, "vuelva a España y pueda tener una familia".



Esta es la segunda colaboración tras 'El guardián invisible' entre la OSN y el director musical, Premio Goya a la Mejor Música Original por 'Un monstruo viene a verme' y compositor de partituras para obras como 'Lo imposible'y 'Ocho apellidos vascos'.