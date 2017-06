Fernando Múgica sigue recibiendo premios

Actualizada 29/06/2017 a las 08:43

En una vida larga como la mía y abundante de historias de conflictos, sentimentales, de todo tipo, os puedo decir que me han fallado muchas cosas en la vida, muchísimas; la fotografía no me ha fallado nunca, ni creo que me fallará”. “Yo estaba solo en aquella paz, viendo las estrellas, y pensando una vez más: ‘¿Qué diablos hago aquí? Es Nochevieja, mi familia estará en su casa celebrándolo”. “Todo es fascinante: ver la vida, ver la muerte, ver lo que se sufre”. “África