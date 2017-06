Fogerty reaviva la ola de calor en la apertura del Azkena Rock

Actualizada 24/06/2017 a las 09:19

John Fogerty ha hecho que los 16 años de espera para verle en el escenario vitoriano del Azkena Rock hallan merecido la pena en una memorable noche de tributo a la Creedence Clearwater Revival, sin duda una de las formaciones con espacio propio en la historia de la música cuyas canciones son capaces de seguir incluso quienes dicen no conocerlas.

Han sido una veintena de temas que los asistentes a la primera noche de la 17 edición del Azkena han seguido ajenos a una noche que amenazaba lluvia pero a la que Fogerty y su banda han subido la temperatura con temas como "Green River" o "Lookin' Out My Back Door" que el californiano a sus 72 años recién cumplidos ha iniciado tras un documental para ir entrando en situación con "Travellin' Band".

La fiesta ha terminado con "Bad Moon Rising" y "Rollin' By The River", dos títulos que, si ya eran inolvidables en general, lo serán más aún a partir de esta noche para los miles de espectadores presentes en el recinto de Mendizorroza.

Pero el día había empezado mucho antes. Al mediodía en la céntrica plaza de la Virgen Blanca el sonido fresco y bailable de Billie & The Kids ha acogido el reencuentro de quienes vienen año tras año a la cita vitoriana.

Ya por la tarde, en el recinto de Mendizorroza, el reajuste horario provocado por la ausencia de última hora de The Meteors ha aliviado la presión en las inevitables colas del primer día, este año incrementadas por el novedoso sistema de pago dentro del recinto.

The Godfathers, banda bien conocida en estos lares y que acostumbran a no decepcionar, y los vizcaínos Fetitxe han abierto los escenarios a los que se iban acercando los primeros asistentes, que ya en buen número han disfrutado de la evocadora propuesta entre el hard rock y la psicodelia de The SoulBreaker Company, única formación vitoriana presente en el ciclo "azkenero" de este año.

A media tarde los más proclives al sonido metal han podido certificar el renacimiento de Tygers Of Pan Tang, que vuelven a sus orígenes tras casi cuarenta años de andadura con un nuevo CD, mientras que The Shelters, joven banda apadrinada por Tom Petty ha dejado satisfechos a quienes se sienten más cómodos en los terrenos del pop rock y del rock alternativo.

De ahí en adelante la temperatura musical, la atmosférica ya lleva días en unas alturas considerables, ha ido subiendo en los cuatro escenarios que Azkena Rock ofrece este año de la mano de bandas con décadas de música a sus espaldas como King's X o Cheap Trick y de la de sonidos más recientes con origen nórdico, como Graveyard y su hard rock que mezcla baladas intimistas y temas cargados de fuerza o la más desenfadada propuesta de los también suecos Hellsingland Underground.

Todo listo para el plato fuerte de la noche y probablemente de esta y alguna más de las hasta ahora 17 ediciones de Azkena Rock, el ya comentado concierto con el que Fogerty ha abierto su gira europea.

Los supervivientes han quedado repartidos entre los renacidos Hellacopters, que repiten cita con el público vitoriano y la desenfadada propuesta de los barceloneses Mambo Jambo, pero muchos han abandonado ya el recinto de Mendizorroza tras el concierto de Fogerty, movidos por una fina lluvia que hacía su aparición y pensando en la intensa jornada que mañana les aguarda.

Empezará con Pat Capocci como aperitivo y continuará, camino del esperado retorno de Chris Isaak, con interesantes propuestas como la presentación de Michael Kiwanuka o la exclusiva reunión en Vitoria de los suecos Union Carbide Productions, para terminar con la nueva andadura de The Cult y con los Insolventes de Wyoming. Pero eso será mañana.