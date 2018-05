Recepción en el Ayuntamiento a la viola pamplonesa Isabel Villanueva

Actualizada 08/05/2018 a las 16:47

El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, y miembros de la Corporación municipal han participado este martes 8 de mayo en la recepción que el Ayuntamiento a ofrecido a la viola Isabel Villanueva. La música pamplonesa obtuvo el pasado mes de marzo el premio de ‘Mejor Álbum de Clásica del Año’ en la gala de los Premios MIN de la Música Independiente celebrada en Madrid.

Villanueva ha recibido este galardón por su álbum ‘Bohèmes’, grabado junto al pianista francés François Dumont bajo el sello IMMSTAGE. Además de ser su primer trabajo, es también el primero de viola que recibe este premio, abriendo así una nueva puerta en su afán de promover la viola como instrumento solista. Durante la recepción, el alcalde le ha entregado una serigrafía de la fachada de la Casa Consistorial; Villanueva, por su parte, ha regalado al Ayuntamiento su premiado disco ‘Bohèmes’.

Nacida en Pamplona en 1988, Isabel Villanueva se formó con I. Sulyga, Y. Bashmet, L. Power y N. Imai en la Academia Musicale Chigiana de Siena, Royal College of Music de Londres y la Haute École de Musique de Ginebra. Isabel Villanueva toca una viola Enrico Catenar (Turín, 1670). Ha sido ganadora en concursos internacionales de viola incluyendo Mravinsky Competition en San Petersburgo, Beethoven Competition en la República Checa o Yuri Bashmet Competition en Moscú. En 2014 recibió el “Prix Albert Lullin” de Ginebra al instrumentista más destacado del año. En 2015 recibe el reconocimiento institucional “Marca España” y es elegida embajadora mundial del talento español por Clear Channel. Involucrada en causas humanas, es Embajadora cultural de la Fondation Prim’enfance en Suiza.

Regularmente, es invitada a impartir masterclass de viola en el Royal College of Music de Londres, Bath Music University, Conservatoire Superieur de Musique du Liban, Tehran University of Arts and Music, Orquesta Joven de Andalucía, International Pacific Youth Orchestra en Guangzhou y numerosos conservatorios españoles. En la temporada 2018 - 2019 debutará como solista en conciertos con la Orquesta de Córdoba, Real Filharmonía de Galicia, Oviedo Filarmonía o la Orpheus Chamber Orchestra de Washington, entre otras.

Esta misma semana, los días 10 y 11 de mayo, actúa en ‘Les Musicales du Luberon’, con dos conciertos en las localidades francesas de Ménerbes y Ardèche junto a François Dumont, en el que interpretarán obras de Bach, Schubert, Berlioz o Manuel de Falla.

