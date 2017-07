Anastacia enamora a Cap Roig con su simpatía y talento

Actualizada 15/07/2017 a las 10:46

La cantante de pop estadounidense Anastacia ha ofrecido este sábado un concierto en el festival de Cap Roig, que impulsa la Fundación Bancaria La Caixa, en el que ha enamorado al auditorio con su simpatía y talento.

La actuación de la norteamericana había levantado muchas espectativas, después de que la suya fuera una de las primeras programadas que agotó localidades.

El concierto formaba parte de su gira europea para recordar los grandes éxitos de su larga trayectoria, recopilada en su último trabajo, 'Ultimate Collection'.

El álbum reúne las canciones que han llevado a la norteamericana a encabezar las listas de los más vendidos y que, en Europa, le han permitido vender más de diez millones de copias de sus tres primeros discos.

La solista ha ofrecido un concierto lleno de energía que ha dejado a los más de dos mil asistentes con la boca abierta tanto por las tablas y el talento de Anastacia como por el acompañamiento de una banda, tres coristas y bailarinas que también han brillado bajo un juego espectacular de luces.

La diva del pop ha cantado grandes éxitos de su carrera como 'Not than Kind', 'Best of you' o 'Left outside alone', que han desatado al auditorio de Cap Roig.

La noche ha empezado con 'Army of me', 'Sick n tired' y 'Stupid Little Things', que han arrancado las primeras ovaciones de un público entregado que no podía parar de aplaudir.

'¡Hola Cap Roig!' ha gritado en español a toda la audiencia, a la que ha saludado efusivamente con un gracioso 'guapo, guapa' en castellano y dirigido a todo el público.

Anastacia ha confesado que es un placer para ella volver a España y ha agradecido al festival 'por haberla invitado' y a los asistentes por venir.

A continuación, ha presentado a tres 'guapas' de su banda: las coristas y bailarinas Sara, Deia y Maria para, a medida que desgranaba su actuación, hacerle los mismos honores a todos los componentes.

De hecho, durante todo el espectáculo, la neoyorquina ha hilvanado varias palabras en español, que ha confesado conocer 'gracias a algunos novios'.

Después de cantar 'Paid my dues', ha preguntado a las gradas cuántas personas era la primera vez que la oían en directo y, después de ver muchas manos levantadas, ha bromeado: 'Más me vale que lo haga bien'.

De hecho, Anastacia no ha parado de bromear sobre el escenario de Cap Roig y de interactuar con un público que no se creía que estuviera viendo a su ídolo tan de cerca.

La cantante ha salido al escenario con cuatro vestuarios diferentes que han ido de unos tejanos, una camiseta verde con un escote de infarto y una camisa holgada estampada a un vestido largo estampado de tonos grises.

Después, la diva ha vuelto con un ajustado conjunto negro de pantalones y top escotado, para acabar con el mismo top pero con una camisa holgada encima.

Uno de los momentos más emotivos ha llegado con la canción 'You will never walk alone' que, como ella ha explicado, la escribió en 2003 después de padecer cáncer de mama.

'Empecé a recibir cartas de fans que me daban ánimo y escribí este tema con sus palabras', ha narrado antes de cantar los primeros acordes.

Anastacia ha jugado con la voz, con la banda y, sobre todo, con el público, al que ha enamorado por su simpatía y buen humor como se ha demostrado con las dulces palabras que continuamente le dedicaban.

'Tocaremos esta canción porque me habéis dado mucho amor y sólo tengo palabras de agradecimiento para vosotros', ha señalado la artista que, saliendo del guión previsto, ha cantado 'I Belong to you', un tema que canta con el italiano Eros Ramazzoti y que hoy ha ofrecido a dúo con una de sus coristas.

Durante la hora y tres cuartos que ha durado el concierto no se ha parado de oír gritos de 'guapa' o 'te queremos', entre otros piropos que le ha dedicado el público, que no se ha resistido y ha acabado el concierto bailando, especialmente con el último tema, 'One day in your life', que la norteamericana ha cantado a coro con los asistentes que se sabían la letra.

Con un 'gracias Cap Roig!', Anastacia ha puesto el punto final a un concierto memorable que los más de dos mil asistentes no podrán olvidar gracias al talento y la simpatía que la cantante ha transmitido durante toda la actuación. EFE