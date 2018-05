Los Presupuestos de 2018 llegan al Pleno del Congreso con el 155 en vigor

Los Presupuestos Generales del Estado de 2018 afrontan a partir de este lunes su debate en el Pleno del Congreso con el artículo 155 sobre Cataluña en vigor y sin tener garantizado el apoyo del PNV en la votación que, previsiblemente, tendrá lugar el miércoles.

Fuentes parlamentarias del partido nacionalista vasco han señalado a EFE que el sentido del voto será analizada mañana en la reunión de la Euzkadi Buru Batzar (EBB).

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha traslado a los dirigentes del PSOE y de Ciudadanos, Pedro Sánchez y Albert Rivera, su intención de mantener el artículo 155 mientras analiza la "viabilidad" del nuevo Govern nombrado por el presidente de la Generalitat, Quim Torra, que incluye como consejeros a dos políticos presos y a otros dos huidos de la Justicia.

De cara a los apoyos para las cuentas del Estado, el Gobierno también está pendiente de UPN que ha supeditado sus dos votos favorables a que el Ejecutivo firme por escrito un documento de que no negociará con el Gobierno vasco y navarro el acercamiento de presos de ETA. No obstante, hasta el miércoles a última hora de la tarde no se producirá la votación del dictamen del proyecto de Ley de Presupuestos en la Cámara Baja.

El Ejecutivo confía en que los Presupuestos puedan continuar su tramitación parlamentaria en el Senado que, precisamente, maneja un calendario provisional que prevé una aprobación definitiva de las cuentas en un pleno que se celebraría el 19 de junio. De momento, está garantizado el apoyo de Ciudadanos, Coalición Canaria, Foro Asturias y Nueva Canarias, después de que esta última formación ya haya rubricado el acuerdo.

El debate de Presupuestos en la Cámara Baja se iniciará mañana a las 15.00 horas con la intervención de los grupos parlamentarios de menor a mayor. El Pleno continuará el martes y el miércoles con las intervenciones de los diferentes ministros y el primero que tiene previsto subir a la tribuna será el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, al que seguirá el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro.

Los diputados tendrán que volver a votar más de 6.000 enmiendas que fueron rechazadas en la Comisión de Presupuestos, después de que el Gobierno vetara cerca de 225 iniciativas.

Durante el debate en comisión el dictamen incluyó cerca de 257 enmiendas nuevas y el PP pactó con seis formaciones políticas: Ciudadanos, PNV, Coalición Canaria, UPN, Foro Asturias y Nueva Canarias.

PSOE, Unidos Podemos, ERC, Compromís y EH Bildu no consiguieron introducir ninguna enmienda, aunque es previsible que el PDeCAT acuerde con el PP la bajada del IVA de la dependencia al 4 % cuando estos servicios tengan financiación pública, independientemente de su porcentaje.

También, está previsto que los Presupuestos incluyan esta semana 50 millones más para luchar contra la violencia machista.

PP, Ciudadanos, PNV, CC, Nueva Canarias, Foro Asturias y UPN han pactado esta enmienda que será apoyada de forma crítica por Unidos Podemos, Compromís y PDeCAT, mientras que el PSOE ha dicho que "no la apoyará" pero no ha precisado si se abstendrá.

Durante la tramitación presupuestaria en la Comisión se aprobó el incremento del 1,6 % de las pensiones para este año y el retraso de la entrada en vigor del Factor de Sostenibilidad para 2023, además de elevar el importe exento de tributación de los premios y loterías hasta 10.000 euros este año, 20.000 en 2019 y 40.000 en 2020.

También se fijó un plazo de tres meses para que el Gobierno remita a las Cortes un proyecto de ley sobre un nuevo impuesto para los servicios digitales.

El PP con Cs pactó enmiendas por valor de 34 millones para inversiones en infraestructuras principalmente en Valencia, Barcelona, Madrid, Galicia y Castilla y León, mientras que los populares acordaron con el PNV inversiones de más de 20 millones en materia ferroviaria o portuaria.

Foro Asturias consiguió más de 61 millones para su región, 20 millones dirigidos al sector del carbón y otras partidas para impulsar la Banda Ancha de Nueva Generación en la zona rural.

PP y UPN pactaron casi 50 millones para inversiones en infraestructuras e instalaciones deportivas en Navarra, al tiempo que Nueva Canarias ha conseguido que se bonifique al 75 % las tarifas de los servicios regulares aéreos y marítimos de pasajeros entre los territorios no peninsulares (Canarias, Islas Baleares, Ceuta y Melilla) con el resto del territorio español y 5 millones para el transporte del plátano.

CC transaccionó con el PP una iniciativa que amplía en seis meses el plazo para que el sector de la estiba pueda seguir negociando el nuevo convenio marco.

Otras enmiendas incluidas en el dictamen son que el superávit del sistema eléctrico pueda destinarse al pago de indemnizaciones en la resolución de litigios o que se retrase la posibilidad de que los autónomos coticen a tiempo parcial.

