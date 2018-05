Ciudadanos ha lanzado este domingo en Madrid la plataforma civil España Ciudadana, que nace con el objetivo de que construir "un nuevo proyecto común" que recupere "el orgullo de sentirse español", fomentar la unión en la diversidad y defender un país de ciudadanos libres e iguales.



"Vamos a por la España que viene, la España optimista, que no pide perdón, la España sin complejos, moderna, europea, aún más democrática, diversa y orgullosa de la unión, que quiere liderar el mundo", ha proclamado el presidente de Cs, Albert Rivera, en el acto de presentación.



Ante unas 1.800 personas congregadas en el Palacio Municipal de Congresos de Madrid que ondeaban banderas de España y de la Unión Europea, Rivera ha apostado por una España "que suma y no resta, que o divide, sino que une", y compuesta por "ciudadanos libres e iguales".



Por eso, ha animado a todo el mundo a unirse a esta nueva plataforma donde, según ha dicho, "cabe gente de todo tipo". "La única condición es querer lo mejor para tu país, tener talento y ser generoso", ha asegurado.

HÉROES ANÓNIMOS Y CONOCIDOS

Rivera ha explicado que la intención de Cs es "dar el protagonismo a los ciudadanos, a héroes anónimos y conocidos", a los trabajadores, pensionistas, autónomos, científicos, profesores, profesionales sanitarios, miembros de las fuerzas de seguridad, etc.



En representación de esos ciudadanos, en el acto han contado su historia personal una periodista agradecida a la sanidad pública y a sus profesionales por haberse curado de una leucemia y un profesor y científico cubano que trabaja en la Universidad Complutense de Madrid investigando el cáncer y que se siente acogido e integrado en España.

También han intervenido rostros conocidos, como el periodista madrileño Santi Acosta, que ha recordado la unión de los españoles contra el terrorismo de ETA; el exjugador de waterpolo y medallista olímpico Pedro García Aguado, que ha reivindicado los valores de superación y generosidad; y la cantante Marta Sánchez, que ha vuelto a cantar su versión del himno de España.

VALLS, CONTRA EL INDEPENDENTISMO QUE DIVIDE

Aunque no ha estado presente, también ha hablado en el acto el ex primer ministro de Francia Manuel Valls, que ha enviado un vídeo para señalar que los españoles "tienen que estar orgullosos de lo que son" y de sus esfuerzos a favor "del progreso y de la unidad de España".



Frente a un movimiento independentista en Cataluña que "lleva racismo y rechazo del resto de España" y que "divide" a la sociedad, Valls considera que la plataforma España Ciudadana es una forma de defender "un nuevo patriotismo español" por el cual uno pueda estar orgulloso de su ciudad o su tierra y, al mismo tiempo, de pertenecer a España y a Europa.

En el mismo sentido, Rivera ha afirmado que "los adversarios no son los que están a la izquierda o a la derecha, sino los que quieren destruir este país". "Los políticos irresponsables que quieren dividirnos y hacer que nuestros familiares sean extranjeros en su propio país", ha añadido, animando a quienes se sumen a la plataforma a "dar la batalla intelectual y social" al separatismo. SUPERAR LA ETAPA DE LOS CENIZOS Y DE LOS APALANCADOS

Para promover ese orgullo nacional, el presidente de Ciudadanos ha abogado por hablar de lo que los españoles han conseguido juntos y del futuro, y centrarse menos en el pasado y en lo que no funciona. "No tenemos por qué volver a pedir perdón por nuestro pasado, somos un país democrático y avanzado", ha manifestado.

"Ser diversos nos enriquece y estar unidos nos hace más fuertes", ha subrayado, reivindicando la "normalidad" en el uso de los símbolos nacionales y de las diferentes lenguas que se hablan en España.

Por último, el líder de la formación naranja ha expresado su deseo de que los políticos y representantes públicos se parezcan más a la sociedad española, porque cree que lo que hace falta en España es "ilusión y ganas" para "recuperar la autoestima" y ser un país "moderno y sin complejos".

En este contexto, ha defendido que hay que "superar la etapa de los cenizos y de los catastróficos, pero también la de los apalancados", para empezar a "actuar y movilizar a la sociedad".

La plataforma cuenta con una página web ('www.espana-ciudadana.es') que contiene un manifiesto que se puede firmar para formar parte de esta iniciativa.

