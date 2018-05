Los constitucionalistas rechazan el nuevo Govern

Las reacciones no se han hecho esperar ante el nuevo Govern anunciado por el president Quim Torra, con dos consellers encarcelados. Todos los partidos constitucionalistas se han mostrado en contra.

La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, ha respondido en su cuenta de Twitter al nombramiento del nuevo ejecutivo catalán en el cual Jordi Turull vuelve a Presidencia y Josep Rull a Territorio y Sostenibilidad y ha asegurado que "así no se puede levantar el 155".

No quieren gobernar sino desafiar a la mayoría de catalanes y a la legalidad democrática. Un President supremacista, un plan ilegal anunciado en el Parlament y un Govern con dos presos y dos fugados que dieron un golpe contra la democracia. Así no se puede levantar el 155 https://t.co/pMTQRJoW3F

Por su parte, desde el PP Catalán, su presidente, Xavier García Albiol, ha recriminado que la composición del nuevo Govern de la Generalitat es una "provocación" y ha asegurado que el Gobierno central actuará ante el nombramiento de los consellers cesados por el 155 Jordi Turull, Josep Rull, Toni Comín y Lluís Puig.

A su vez, el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha calificado de grave error el nombramiento de consellers que no podrán ejercer de forma efectiva y ha criticado que es "inexcusable no atender un mínimo criterio de paridad".

La decisión de incorporar al Govern de la Generalitat a personas que no se van a poder dedicar plenamente y de forma efectiva es un grave error; como es inexcusable no atender un mínimo criterio de paridad. Las primeras decisiones de Quim Torra no son en absoluto esperanzadoras