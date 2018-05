Actualizada 15/05/2018 a las 14:58

El Ayuntamiento de Córdoba declara personas 'non gratas' a los cinco jóvenes del grupo de WhatsApp denominado 'La Manada' que han sido condenados a nueve años de cárcel por un delito de abusos sexuales cometido a una joven en los Sanfermines de 2016, frente a los cargos de violación promovidos por la Fiscalía y la acusación particular.



Dicha declaración se ha realizado este martes en el Pleno Ordinario de mayo a través de una moción conjunta de todos los grupos municipales -PSOE, IU, PP, Ganemos, Ciudadanos y UCOR-.



En este sentido, con la moción se muestra "la total discrepancia ante la sentencia de la Audiencia de Navarra mediante la cual califica una clara violación múltiple y agresión perpetrada por 'La Manada' como un simple caso de abuso sexual y hurto leve".



Igualmente, se muestra "el apoyo y solidaridad a la víctima, sus familiares y amistades", al tiempo que se declara personas 'non gratas' de la ciudad de Córdoba a José Ángel Prenda, Ángel Boza, Antonio Manuel Guerrero, Alfonso Jesús Cabezuelo y Jesús Escudero "por los hechos realizados".



Asimismo, se apoyan las movilizaciones convocadas en la ciudad en relación a "este lamentable caso, muestra de solidaridad colectiva para exigir el fin de las violencias machistas", a la vez que se insta al Gobierno de España a iniciar "de manera inmediata" los trámites para la reforma del Código Penal para "modificar la regulación de los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales", así como impulsar las iniciativas parlamentarias que "permitan cumplir cuanto antes" con el Convenio de Estambul, tal y como señala el Pacto Contra la Violencia de Género.

