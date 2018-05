14/05/2018 a las 06:00

El azar quiso que Maite Araluce fuera elegida nueva presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) el pasado 5 de mayo, solo un día después de que ETA certificara en el sur de Francia su disolución. Hija del presidente de la Diputación de Guipúzcoa Juan María Araluce, asesinado por la banda terrorista en octubre de 1976, la responsable de la AVT denuncia que las autoridades han consentido el "paripé" de la disolución "para blanquear su historia" y avisa al Gobierno, con quien se reunió el pasado jueves, que van a estar vigilantes porque lo visto hasta ahora no les ha gustado. Se opone a cualquier beneficio a los presos terroristas y defiende la dispersión para evitar que éstos sigan controlados por el "entorno" de ETA.

¿Se cree usted las palabras de Rajoy o de Zoido cuando aseguran que no habrá ninguna contraprestación por la disolución de ETA?

Sinceramente, me gustaría creerlas. Pero recuerdo que ya hemos tenido un precedente que no cumplieron. Fue cuando nos prometieron que iban a hacer ingeniería jurídica para que no saliera ningún terrorista por la derogación de la 'doctrina Parot' y al final están todos en la calle. Desde luego, vamos a estar muy vigilantes para que no haya ninguna contraprestación.

¿Cree que con un perdón personalizado y un arrepentimiento real e individualizado cabrían beneficios penitenciarios para el preso etarra que haga estos gestos?

A nosotros lo del arrepentimiento o el perdón nos da igual. Lo que exigimos es que colaboren con la justicia. Para nosotros la prioridad son los casos sin resolver. Un perdón o un arrepentimiento lo pueden firmar a través de una 'hoja tipo'. El arrepentimiento o el perdón solo serán verdaderos si los etarras aportan datos sobre crímenes sin resolver. Y aun así, insisto, habría que estudiar caso por caso.

¿Tras la declaración de disolución de ETA aceptarían el fin de la dispersión o un acercamiento generalizado?

No lo contemplamos. La dispersión está contemplada en la ley y sigue siendo útil porque mantienen alejados a los presos de ETA, no ya de la banda, sino de todo el entorno que les sigue dirigiendo.

¿Qué sintió usted al leer el comunicado en el que los terroristas pedían supuestamente perdón?

Bueno, a mí, por ejemplo, no me pedían perdón. Lo hicieron para casos colaterales y mi padre no era uno porque fueron a por él. Pedir perdón a unas víctimas y a otras no confirma que ETA sigue pensando que lo que hizo estuvo bien.

¿Qué les ha parecido la forma en que la banda se disolvió?

No nos ha gustado nada. ETA ha anunciado su disolución dejando claro que llevaba la batuta. Se ha disuelto con un comunicado leído por 'Josu Ternera' que es un terrorista asesino y prófugo. Ha sido todo un paripé para blanquear su historia. La foto de la disolución debería haber sido la foto de su derrota. Y no la ha habido.

¿Por qué piensa que no ha habido esa foto?

Porque ETA no ha desaparecido. Igual no mata, pero parte de la sociedad vasca y navarra sigue apoyándoles. Al día siguiente del comunicado aparecieron pancartas y pintadas dando las gracias a los terroristas. Ahí te das cuenta de que ETA no está derrotada ni ha desaparecido.

Desde algún otro colectivo de víctimas han asegurado que el Gobierno ha permitido que la banda terrorista marcara los tiempos en su final. ¿Comparte esta opinión?

Sí, totalmente. No era el final que se merecían las víctimas.

¿Cómo han vivido los 4.500 asociados de la AVT estos últimos días?

Con desilusión, decepción y tristeza. Esperábamos mucho más. Tememos caer en el olvido. La gente está mal. Hemos sufrido un repunte en las asistencias psicológicas de los asociados, como ocurrió tras la salida de las cárceles de los presos de la 'doctrina Parot'. Quieren cerrar la herida desde arriba, pero no está cerrada desde dentro. Y menos cuando nos han humillado con esta campaña de disolución para blanquearse que nadie ha impedido.

Usted se pone al frente de la AVT en un momento muy particular ¿Cuáles van a ser sus prioridades?

Seguir luchando por los pilares de la AVT: verdad, memoria, dignidad y justicia. Vamos a estar muy encima del relato de lo ocurrido para que sea el relato de las víctimas.

Etiquetas ETA

AVT

Terrorismo

Selección DN+