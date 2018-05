Actualizada 12/05/2018 a las 15:44

La líder de Cs en Cataluña, Inés Arrimadas, se ha mostrado muy crítica con el candidato a la Generalitat, Quim Torra (JxCat), y con su discurso de este sábado en su pleno de investidura, alegando que se ha referido a la independencia y no a políticas sociales: "Usted no ha venido a dirigir un gobierno, ha venido a dirigir un CDR".



En su intervención de réplica, ha leído algunos tuits de Torra en que "humillaba a los catalanes que se sienten españoles", y ha prometido traducirlos y enviarlos al presidente de la CE, Jean-Claude Juncker, y al presidente de la Eurocámara, Antonio Tajani, para que sepan quién quiere ser presidente.



"Cualquier persona que haya dicho estas barbaridades hacia cualquier otra nacionalidad o raza no podría estar sentado en este Parlament para ser investido presidente en ningún país", ha dicho y ha afirmado sentir una enorme pena ante su candidatura.

