Change.org, el altavoz de la protesta contra La Manada

La petición de la inhabilitación de los jueces que dictaron la sentencia de La Manada no es la que más firmas ha conseguido (al menos, de momento) en la historia de Change.org en España, pero sí que es la que antes ha conseguido superar el millón de firmas en menos de 24 horas. Es más, de acuerdo al ranking mundial, esta petición se encuentra en la quinta posición en la lista de peticiones que más rápido han crecido. Otras que también superan el millón de firmas en esta plataforma en España son las del 'No a la reválida del Ministerio de Educación', la búsqueda de financiación para un proyecto de investigación o la repetición del juicio por el caso de Marta del Castillo.

Sin embargo, la petición que más firmas ha conseguido en la historia de España es la iniciada por Juan Carlos Quer para solicitar la no derogación de la prisión permanente revisable. Su campaña, que está unida a otras similares, ya suma más de 2,7 millones de firmas.

Tres de las peticiones que más apoyos han recibido tienen en común el ser casos penales muy mediáticos con una joven víctima de por medio. Pero, en general, las peticiones que más apoyo reciben son aquellas grandes situaciones que la ciudadanía considera como injustas, según explican fuentes de change.org. "La respuesta de la sociedad ante la sentencia de La Manada se vio reflejada en la creación de numerosas peticiones relacionadas, y entre ellas, la que más firmas consiguió fue la iniciada por Alba Mariño que este domingo (por ayer) ya supera las 1.355.000 firmas", explica Javier Sánchez, director de campañas y comunicación en change.org.

En este caso particular, además, hay que destacar que el jueves en que se conoció la sentencia se reactivó (y cientos de miles de personas decidieron plasmar su firma en esta iniciativa) la campaña iniciada meses atrás por Iria Marañón para que existan programas específicos de prevención de la violencia sexual desde la educación.

La reacción en cadena de esta sentencia también se deja notar en otras campañas abiertas en esta plataforma. En los últimos días ha tomado fuerza la petición creada por Adriana Aranda para la modificación del Código Penal sobre delitos de violencia sexual. Como constatan fuentes de esta organización, "en muchas ocasiones están unidas a grandes movilizaciones en la calle, por lo que se mezclan la movilización 'off' y 'online'. El apoyo de los medios de comunicación a esas peticiones también es fundamental, así como las redes sociales. Ese mismo jueves, más del 70% del tráfico de toda la plataforma procedía de la petición para la inhabilitación de los jueces".

MÁS ALLÁ DE LOS NÚMEROS

Pero ¿sirve de algo que una petición acumule tantas firmas en change.org? Desde la plataforma dicen (evidentemente) que sí. "No hay una cifra concreta que traiga consigo una relación de causa-efecto. Hay peticiones que han logrado su objetivo con muy pocas firmas (varios centenares)". Es el caso de una vecina de Figueras que consiguió, con poco más de 400 votos, que el ayuntamiento decidiera no tirar petardos con motivo de las fiestas patronales. Otras peticiones, sin embargo, lo han logrado con un millón de firmas, como la financiación conseguida para un proyecto de investigación contra el cáncer en la Universidad de Granada. Y también otras que aún no lo han conseguido a pesar de acumular cientos de miles de firmas. Por eso no hay una cifra concreta, pero "sí sabemos que cuantas más firmas consigas, mejor". "Cuantos más apoyos, más fácil es incrementar la presión sobre el destinatario de la petición", remarcan.

Javier Sánchez, director de campañas y comunicación en change.org, asegura que el hecho de que los usuarios puedan ganar sus causas "es que lo más nos motiva". Por eso se declara incapaz de sentirse más orgulloso de alguna de ellas "porque siempre hay cientos de miles de personas detrás apoyando para lograrlo".

