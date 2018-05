Rajoy, sobre ETA: "La única política antiterrorista de futuro es aplicar la ley"

Actualizada 03/05/2018 a las 14:33

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha afirmado este jueves que, aunque ETA anuncie su desaparición, "no desaparecen ni sus crímenes ni la acción de la Justicia para perseguirlos y castigarlos". Además, ha advertido que "nadie se llame a engaño" porque la única política antiterrorista de futuro será aplicar la ley, que "para eso está".



Así se ha pronunciado Rajoy antes del comunicado en el que ETA ha anunciado su disolución y después de que dirigentes de ETA hubieran remitido una carta a instituciones y colectivos sociales y económicos del País Vasco, fechada el 16 de abril, en la que anuncian el desmantelamiento por completo todas sus estructuras y dan por terminado su "ciclo histórico".



Rajoy, que ha inaugurado el Polígono de Experiencias de las Fuerzas Especiales de la Guardia Civil en Logroño, ha afirmado en su discurso que los agentes de la Benemérita han sido "esenciales" para "derrotar" a ETA y por eso los españoles "siempre les estarán agradecidos".



VE "PALABRERIA" EN LOS ÚLTIMOS PASOS DE ETA



El jefe del Ejecutivo ha asegurado que estos días están asistiendo a "mucho ruido y propaganda sobre lo que ETA quiere hacer o decir" cuando anuncia "vídeos, cartas y demás propaganda". Sin embargo, ha recalcado que la banda terrorista ha sido "derrotada por la acción del Estado de Derecho y la fortaleza de la democracia española".



"Ésa la única verdad que resplandece sobre tanta palabrería y comentario, como los que estamos oyendo estos días", ha enfatizado. De hecho, ha subrayado que los "únicos artesanos de la paz dignos de tal nombre" son los miles de guardias civiles, policías, jueces y fiscales que han "acorralado a la banda terrorista hasta obligarla a reconocer su fracaso".



Dicho esto, ha dejado claro que "haga lo que haga ETA no va a encontrar ningún resquicio para la impunidad de sus crímenes". "ETA puede anunciar su desaparición pero no desaparecen ni sus crímenes ni la acción de la Justicia para perseguirlos y castigarlos", ha apostillado.



"TODO EL PROYECTO DE ETA, UN ROTUNDO FRACASO"



Por todo ello, el jefe del Ejecutivo ha insistido en que haga lo que haga estos días la organización terrorista "nada cambiará una realidad incuestionable": "todo el proyecto de ETA ha sido un clamoroso y rotundo fracaso".



Rajoy ha recordado que ETA no consiguió nada de la democracia española cuando asesinaba a cientos de personas, ni cuando dejó de matar porque su capacidad operativa fue liquidada por las Fuerzas de Seguridad. De la misma manera, ha dicho que tampoco va a conseguir "nada ahora" con "nuevas operaciones de propaganda".



"La única política de futuro en materia antiterrorista como siempre es aplicar la ley, que para eso está. Que nadie se lleve a engaño", ha afirmado, en un momento en que se ha abierto el debate sobre la política penitenciaria.



De hecho, en una entrevista en el diario 'El País', recogida por Europa Press, el lehendakari, Iñigo Urkullu, ha dicho que trabaja para que haya un acercamiento de presos en los próximos meses y ha asegurado que Rajoy es "sensible a un cambio en la política penitenciaria".



El jefe del Ejecutivo ha finalizado su intervención en Logroño subrayando que "nada" les deben a ETA ni "nada" les tienen que agradecer. "El agradecimiento y el reconocimiento es para tantas víctimas que siempre estarán en nuestra memoria y para tantas fuerzas de seguridad del Estado que han dado esta batalla y la han ganado", ha concluido.

