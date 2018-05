Patxi López defiende acercar presos etarras "sin calendario y con discreción"

Actualizada 03/05/2018 a las 14:45

El secretario de Política Federal del PSOE y exlehendakari, Patxi López, ha pedido hoy que no se mezcle la política penitenciaria con el anuncio de disolución de ETA y ha defendido el acercamiento de presos etarras, "sin calendario y con discreción".

En rueda de prensa en la sede de Ferraz, López ha asegurado que el lehendakari, Íñigo Urkullu, ha hablado sobre este asunto con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, si bien ha admitido que desconoce si Rajoy es "sensible o no", "lo que sé -ha dicho- es que no ha habido muchos cambios porque no ha hecho absolutamente nada".

A la pregunta de si el PSOE va a instar al Gobierno a que flexibilice esa política penitenciaria, López ha dicho que "no" y ha exigido que el final de ETA no se convierta en una "pelea entre demócratas. No caigamos en ese error".

"El Gobierno -ha insistido- sabe perfectamente lo que piensan unos y otros y lo que piensa la sociedad vasca, y no vamos a jugar a que a través de votaciones y debates nos peleemos entre nosotros. Eso ya pasó y nunca más".

En ese marco, el responsable socialista ha reiterado que "otra política penitenciaria es posible".

López ha demandado que no se mezcle política penitenciaria con disolución porque "parecería que estamos jugando a un cambio de cromos".

Con el acercamiento de presos, ha dicho, no se habla de "liberar a ninguno, se trata de acercarles a cárceles vascas".

Y ha querido dejar muy claro que esa postura política de acercamiento de presos no es en respuesta al anuncio de ETA sino "un acompañante" de la lucha antiterrorista.

Ha insistido en que nadie ha hablado de cambios en la legislación "ni nada parecido" y ha recordado que aún hay causas abiertas pendientes de resolución sobre las que la justicia tendrá que seguir actuando.

Respecto a la reinserción de los penados, López ha dicho que la "pelota" está en el tejado de los presos etarras, si quieren reinsertarse y los beneficios serán, exclusivamente, "los que marca la ley".

Además, ha pedido a la izquierda abertzale que asuma su responsabilidad porque si ETA existió "durante tanto tiempo" fue porque esa izquierda le buscó "respaldo social y cobertura política" y ahora lo que tiene que hacer es decir, que eso, "estuvo radicalmente mal".

López ha reiterado que el "relato" de lo que pasó en estos años no lo puede hacer ETA porque entonces el asesino dejará de ser asesino y la víctima dejará de ser víctima "y eso no lo podemos permitir".

El exlehendakari ha pedido estar "vigilantes" y ha pedido que historiadores, periodistas y la comunidad universitaria que contribuyan a que ese relato sea "el de la verdad".

Ha insistido en que "lo importante" es seguir recordando a todas las víctimas del terrorismo, a los que resistieron bajo la amenaza y la extorsión" y ha defendido el triunfo de la convivencia "entre distintos", desterrando odios y construyendo un "relato veraz".

Selección DN+