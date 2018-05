ERC espera que JxCat haga "una propuesta sólida" de candidato a la investidura

Actualizada 02/05/2018 a las 10:50

El adjunto a la presidencia de ERC, Pere Aragonès, ha afirmado este que su partido espera que JxCat les plantee, posiblemente el próximo fin de semana, "una propuesta sólida" de candidato a la investidura como presidente de la Generalitat, lo que permitiría celebrar el pleno la semana próxima.



En unas declaraciones a Catalunya Ràdio, Pere Aragonès ha asegurado que "ahora mismo no hay un nombre encima de la mesa", y ha vuelto a recordar que "ERC tiene un acuerdo con JxCat, que dice que es esta última a quien corresponde proponer el candidato a la presidencia".



Ha dicho, en este sentido, que ERC no se posicionará sobre uno u otro nombre de candidato, y que "hará todo lo posible para que haya un nuevo Govern" tan pronto como JxCat le comunique la nueva candidatura, algo que espera que ocurra "en los próximos días porque el tiempo corre y estamos ante una situación excepcional".



Pere Aragonès ha advertido que el juez Pablo Llarena "está pendiente de cada movimiento" y que, además, hay peticiones de recursos de algunos grupos de la cámara, por lo que no pueden "correr el riesgo" de realizar una investidura en el último momento sin dejar un tiempo de margen.



Sobre la posibilidad de que el nombre que proponga JxCat sea el de la diputada de esta formación Elsa Artadi, el mismo dirigente republicano ha insistido en que Esquerra no lo decide, si bien en el ámbito personal él tiene "una buena relación" con ella, y en la Generalitat ha podido comprobar que "tiene una buena capacidad de trabajo".



"Cuando haya un nombre encima de la mesa lo que haremos es analizar los obstáculos que pueda haber, pero no tengo ninguna duda de que (JxCat) nos hará una propuesta sólida", ha subrayado Aragonès antes de recordar que "las dificultades y obstáculos no son fruto del resultado electoral" sino de ciertas decisiones judiciales y del Gobierno español.



Sobre el nuevo Govern, el adjunto a la presidencia de ERC ha afirmado que saben que "tendrá las manos muy atadas y que se intentará limitar su actuación, pero es mucho mejor tener gobierno que no tenerlo" en la perspectiva de dejar sin efecto el 155, pero también porque "es prioritario sacar el conflicto de los tribunales".



Ha reconocido sobre esto último que no depende de la voluntad estricta de la Generalitat pero "hay más posibilidades de conseguirlo si tenemos un Govern", ha destacado, por ejemplo, "para defender a los Mossos d'Esquadra, o a los maestros catalanes".

