El PSOE insta a Cs a decidir si ampara el "hedor insoportable" del PP en Madrid

La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, ha afirmado este lunes que Ciudadanos debe decidir si sigue amparando el "hedor insoportable" del PP madrileño o permite que haya regeneración en las instituciones favoreciendo un cambio de gobierno en la Comunidad de Madrid. Lastra ha señalado en RNE que todos los expresidentes populares están "imputados o procesados o investigados", por lo que "no hay regeneración posible" en la comunidad con el PP.



"Cada vez que nombran a un presidente parece que va a peor y para lo único que sirve es para intentar tapar ese olor nauseabundo que sale de la comunidad", ha incidido.



Ha subrayado que lo único que se necesita para que los populares no continúen al frente del gobierno autonómico es que, de los 17 diputados de Cs, "al menos uno decida que no va a amparar la corrupción del PP" y se abstenga en la investidura del candidato socialista, Ángel Gabilondo. "Si el PP se acaba haciendo otra vez con la Presidencia de la Comunidad de Madrid, es por el apoyo de Ciudadanos, no porque haya ganado las elecciones", ha recalcado.



La vicesecretaria general del PSOE ha considerado por otra parte "inaceptable" el voto particular del magistrado Ricardo González en la sentencia de la Manada y ha criticado el comunicado del presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, en defensa de los jueces de este caso.

Aunque ha precisado que el órgano de gobierno de los jueces debe valorar si actúa contra Ricardo González, ha subrayado que "quizás cuando algunos políticos o la calle se manifiestan, no estemos tan lejos de lo que al final el CGPJ tenga que hacer".

