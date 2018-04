Cospedal dice que Cifuentes tiene "disponibilidad absoluta" para dejar el PP de Madrid

Actualizada 27/04/2018 a las 09:54

La secretaria General del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, ha afirmado este viernes que la ya ex presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, tiene "disponibilidad absoluta" para dejar su cargo al frente del PP madrileño.

"La disponibilidad para dejar esa situación es absoluta. Lo que ha tratado ella es de trasladar tranquilidad a su grupo parlamentario y decir, 'yo todavía estoy al frente del PP de Madrid, haremos las cosas como se tengan que hacer y yo estoy a la disposición para retirarme cuando tenga que hacerlo'. Eso es lo que yo he entendido y eso es lo que hemos entendido en el PP nacional y también en el PP de Madrid", ha explicado.

En declaraciones a Cope, Cospedal se refería así al mensaje que Cifuentes, a la que no ha mencionado por su nombre durante la entrevista, envió a los diputados del grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid para agradecer su apoyo y transmitir tranquilidad.

"Ella ha trasladado a todos los diputados del PP de Madrid en la asamblea que muchas gracias por el apoyo de ellos estos años, que por ahora sigue siendo la presidenta del PP de Madrid y que estará a disposición de lo que digan el PP de Madrid y el presidente nacional y la dirección nacional de partido. Eso lo dice ella directamente", ha recordado.

Sobre la gestión en sí de la crisis, Cospedal ha asegurado que en una "situación muy complicada", "se había tomado una determinación por ella" y "también se había hablado de que en ningún caso iba a permitir que esa moción pudiera prosperar".

"En el entreacto, aparece este video que afecta más a una condición personal que política y ella toma la decisión y creo que con el conocimiento por parte del partido, de que estaba haciendo lo mejor", ha apostillado.

"Luego podemos hacer muchos análisis --prosigue Cospedal--. ¿Hubiera evitado si ella hubiera tomado la decisión antes que se hubiera publicado este video? Pues no lo sabemos. ¿Una cosa es consecuencia de la otra? Pues no lo sabemos tampoco", ha señalado.

Cospedal afirma que se ha producido "una campaña en lo político y lo personal contra esa persona", Cristina Cifuentes, pero si bien no está "en condiciones de asegurar" de donde procede, afirma que "no tiene por qué referenciarse a nadie que venga del Partido Popular".

"Antes del asunto del master también se habló en una comparecencia en una comisión de investigación de las presuntas relaciones que se tenían con una persona, tratándose ella de una persona casada. Después viene lo del máster. Luego lo del vídeo", ha comentado.

En opinión de Cospedal, "parece muy llamativo que a una persona se le achaquen o se vayan publicando cosas que presuntamente han pasado" en "un periodo de tiempo tan reducido". "El ataque es político pero también es personal. ¿De dónde viene? No estoy en condiciones de asegurárselo", ha añadido.

