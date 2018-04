Pablo Iglesias tilda el fallo sobre 'La Manada' de "vergonzoso y asqueroso"

Actualizada 26/04/2018 a las 15:00

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha tachado de "vergonzoso y asqueroso" el fallo del tribunal sobre 'La Manada' porque opina que al condenarles por abuso sexual y no por agresión sexual, están "lanzando el mensaje a las mujeres de que si no se juegan la vida" en un caso así, lo suyo no se considerará una violación.

"Hace años se decía que dentro del matrimonio no podía haber violación. Que se podía violar. Hace años se decía que si la mujer no se resistía no había violación. Creo que hemos avanzado suficiente", ha sentenciado en declaraciones a La Sexta recogidas por Europa Press.

Para Iglesias, "esto no es un problema de la dureza del Código Penal" sino "de qué hecho se atribuye a un delito muy concreto" y, en este contexto, "el mensaje que se está trasladando es que no hubo ni violencia ni intimidación".

Es, en su opinión, el mensaje de que "cinco hombres puedan meter a una mujer en un portal y la violen" y "como ella no se ha resistido", aunque ellos duplicaban su tamaño, "no hay violencia ni hay intimidación".

"Esto tiene que tener a todas las mujeres indignadas", ha asegurado, antes de vaticinar que en la tarde de este jueves se verá "a lo mejor de la sociedad española, que es el movimiento feminista" en las calles "diciendo que esto no se puede consentir".

