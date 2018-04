Actualizada 21/04/2018 a las 13:57

El presidente de Ciudadanos (Cs), Albert Rivera, ha pedido este sábado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que "por una vez tome una decisión" sobre el futuro de Cristina Cifuentes por el bien de los madrileños.

Rivera ha insistido en que Rajoy debe relevar a Cifuentes a raíz de la polémica sobre la obtención de un máster irregular en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y ha recalcado que "no puede ser que la policía entre en la universidad, lugar sagrado".



El líder de Ciudadanos ha subrayado que entiende que el presidente del Gobierno "esté tardando tanto tiempo" en relevar a Cifuentes ya que "no es fácil encontrar un candidato limpio en el PP de Madrid".



Durante la intervención en la primera Escuela Nacional de su partido, el dirigente nacional ha confesado sentirse "avergonzado" por las noticias referentes a este caso y al de los ERE de Andalucía.



"No hay cosa más inmoral que tramas de corrupción en la universidad", ha recalcado Rivera, que ha destacado que Ciudadanos es un "proyecto civil" que tiene como objetivo que los españoles "recuperen la confianza en la vida política".



En cuanto a la trama de Andalucía, Rivera ha subrayado que si fuera por Susana Díaz y Pedro Sánchez los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán aún estarían en su escaño.



"Igual que mintieron en el juicio podrían después presentar una propuesta en las cámaras", ha criticado.

