Policías y guardias civiles desconfían del anuncio de disolución de ETA

Las principales asociaciones y sindicatos de policías y guardias civiles han manifestado su "desconfianza" hacia el inminente anuncio de la disolución de ETA y han reivindicado que, de producirse, debe ser considerada "una derrota", solo posible gracias a las Fuerzas de Seguridad del Estado.

El portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP), Ramón Cosío, ha manifestado a Efe que la banda solo trata de "acaparar la atención de los medios, una vez más" mediante "anuncios o comunicados vacíos".

Para la policía, ha dicho, ETA es "una organización criminal que durante décadas trató de someter al Estado español y al pueblo vasco", por lo que su único "interés y obligación" sigue siendo "perseguir a sus miembros con causas pendientes y ponerlos a disposición de la Justicia".

También ha mostrado su desconfianza respecto a este inminente anuncio el portavoz de la Asociación Unificada de Guardia Civiles (AUGC), Juan Fernández, quien ha pedido que la disolución se produzca "lo antes posible" y "sin ningún tipo de contrapartida".

Para ello, "la única vía" será que "prevalezca el Estado de derecho" y que se juzgue y condene a "aquellos terroristas que tanto daño han hecho al conjunto de la sociedad española" y, en particular, a "los guardias civiles que han padecido la rabia asesina de los etarras".

El portavoz de la Unión Federal de Policía (UFP), José María Benito, ha declarado a Efe que "la disolución de ETA es necesaria, pero no suficiente". A su juicio, los terroristas deberían colaborar en la resolución de los más de 300 crímenes no esclarecidos.

Para este sindicato, no hay que "caer en la trampa" y tratarlos "con generosidad" ni beneficios extras, sino que han de pedir perdón y cumplir con la Justicia.

El presidente de la Unión de Oficiales (UF) de la Guardia Civil, Francisco García Ruiz, también ha pedido que asuman "responsabilidades por los actos cometidos" y ha apuntado que "si ETA definitivamente se disuelve" no habrá sido por "su propia o buena voluntad", sino por "su evidente y manifiesta derrota".

La Unión de Oficiales reivindica el "papel esencial" que las Fuerzas de Seguridad han tenido en esta batalla y, en particular, el de la Guardia Civil, "la institución que mayor precio ha pagado, en vidas, combatiendo al terrorismo".

En la misma línea, el presidente de la Asociación de Escala de Suboficiales de la Guardia Civil (ASES-GC), José Silva, ha expresado que este anuncio es motivo de "satisfacción" en honor a "los guardias civiles que han entregado su vida para derrotarla", a quienes toca recordar hoy.

Para el secretario general de la Confederación Española de Policía (CEP), Antonio Labrado, el anuncio supone "el hecho innegable" de que la banda "está acabada desde hace años" y es el fruto de su "debilidad" y "agonía total". "ETA ya era irrelevante hasta en su propio mundo", ha sentenciado.

Labrado ha recordado que la oscura trayectoria de ETA ha sido posible gracias al "colchón social, político e ideológico" de "mucha gente", y ha comparado tal circunstancia con la situación en Cataluña: "La lección aprendida debe servirnos para evitar que quienes quieren imponer la secesión puedan seguir sus pasos".

La Asociación Pro Guardia Civil (APROGC) ha expresado a través de su presidente, Fernando Ramírez Trejo, que no habrá disolución, sino una derrota de ETA, sobre todo por la "impagable labor" de la Guardia Civil.

Ha recordado también que la "política fascista y represora" de ETA ha sembrado "una semilla" en el País Vasco que "tardará mucho tiempo en desaparecer", pues que ETA emita este anuncio no les hace olvidar que "muchos ciudadanos aún no son libres en el País Vasco y tardarán mucho tiempo en serlo".

