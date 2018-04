El Parlament mantiene el voto delegado de Puigdemont y rechaza los recursos

Actualizada 17/04/2018 a las 14:16

La Mesa del Parlament ha rechazado este martes los recursos de Cs y de PP y se ha reafirmado en que el diputado de JxCat y expresidente Carles Puigdemont pueda seguir delegando su voto en los plenos en su compañera de grupo Elsa Artadi.



Fuentes parlamentarias han explicado que la decisión se ha tomado con los votos de los miembros de ERC y JxCat, con mayoría en el órgano rector de la Cámara, y pese a los votos en contra de Cs y PSC -mientras que los comunes, CUP y PP asisten a la Mesa con voz pero sin voto-.



Los grupos contrarios a que el expresidente delegue el voto aseguran que esta delegación vulnera el dictamen del Consejo de Estado y también el auto del TC dictado con motivo de la investidura de Puigdemont del 30 de enero --que luego no se llegó a celebrar--.



El auto del Constitucional, emitido el 27 de enero, expuso que "los miembros de la Cámara sobre los que pese una orden judicial de busca y captura e ingreso en prisión no podrán delegar el voto en otros parlamentarios".



JxCat pidió la delegación de voto de Puigdemont cuando éste fue encarcelado en Alemania, entendiendo que ya había pasado a disposición judicial y argumentando que entonces la premisa del TC ya no pesaba sobre él.



LETRADOS



En reuniones anteriores de la Mesa, los letrados de la Cámara advirtieron también de que la delegación de voto podía vulnerar el auto del TC y además podría poner en riesgo la legalidad de las votaciones del Parlament.



Según los letrados, las votaciones en que el voto de Puigdemont sea clave para decantar las mayorías podrían ser declaradas nulas: una de las próximas votaciones en que su voto puede ser clave es la de una eventual sesión de investidura.



Puigdemont delegó el voto por primera vez en el pleno del 5 de abril, pero en aquel pleno su voto no fue clave en ninguna votación.

Está por ver si, una vez la Mesa se ha reafirmado en que Puigdemont delegue el voto, ahora los grupos de la oposición deciden acudir al Constitucional para impugnarlo.

