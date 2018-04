Actualizada 13/04/2018 a las 18:19

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha dicho este viernes que "no existe ninguna razón" para que Ciudadanos rompa su pacto con el PP en la Comunidad de Madrid y ha subrayado que Cristina Cifuentes "ha dado sus explicaciones" y que cada uno de los casos que se han conocido en los últimos días "es peor" que el del máster de la presidenta madrileña.



Mariano Rajoy, en cuyas manos está la dimisión de la presidenta regional, que ya avisó de que no se marcharía de "motu proprio", ha hecho estas afirmaciones el mismo día en que la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) ha decidido suspender cautelarmente de sus funciones al director del Instituto de Derecho Público, Enrique Álvarez Conde, en el que la presidenta cursó su polémico máster.



En una conferencia de prensa en el Palacio de la Moncloa junto al primer ministro danés, Lars Løkke Rasmussen, Rajoy ha reclamado además a las fuerzas de oposición "un poco de coherencia y de congruencia entre sus declaraciones y sus hechos".



Mariano Rajoy ha señalado que el pacto con Ciudadanos en la Comunidad de Madrid "se está cumpliendo" y que "es bueno" para los madrileños, además de que no entiende la posición de ese partido en esta materia después de que la presidenta regional haya dado "sus explicaciones ante los medios de comunicación y ante el Parlamento regional".



"La Universidad está tomando medidas para aclarar los errores que se hayan producido y averiguar hasta dónde llegan las responsabilidades", ha añadido el presidente del Gobierno.



Este posicionamiento de Mariano Rajoy se produce después de que el entorno de la presidenta afirmase, tras la presión ejercida por Ciudadanos, que únicamente renunciaría en caso de que se lo pida el propio Rajoy.



En ese sentido, la posición expresada por el portavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo, en la rueda de prensa posterior al Consejo ha sido la de instar a Ciudadanos a decidir si apuesta por mantener o no la "estabilidad" en la Comunidad de Madrid y, por eso, si el partido de Albert Rivera apoya la moción de censura contra Cristina Cifuentes, va a tener que explicárselo a los madrileños.



Sin embargo, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha dicho que espera que Cristina Cifuentes "tome las decisiones que correspondan a la vista de la verdad final" sobre el asunto de su máster.



Por su parte, el portavoz del PP en la Asamblea, Enrique Ossorio, ha asegurado que la presidenta tiene todo el apoyo del grupo popular, cuya intención es que agote esta legislatura.



Ciudadanos, en boca de su secretario general, José Manuel Villegas, ha urgido al presidente a "tomar una decisión" sobre la situación en Madrid. "Parece" que Rajoy "puede estar empeñado en que la izquierda gobierne en Madrid", ha insinuado en referencia a la advertencia de su formación de que apoyará la moción de censura del PSOE si no releva a Cifuentes.



"Cifuentes debe dimitir, hoy mejor que mañana", ha insistido también el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea, Ignacio Aguado.



En la Universidad Rey Juan Carlos, además de apartar al director del polémico máster, se ha abierto un expediente disciplinario a la funcionaria Amalia Calonge "por graves irregularidades detectadas" en la investigación abierta por la propia institución académica.



Además, de cara al debate de una moción de censura contra Cifuentes, el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha pedido este viernes al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, que dé libertad de voto a sus diputados en la Asamblea para que el candidato socialista a la Presidencia, Ángel Gabilondo, pueda ser elegido en sustitución de Cristina Cifuentes.

Selección DN+