Iglesias advierte a Errejón: "Ni media tontería"

Actualizada 12/04/2018 a las 15:18

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha advertido este jueves a su exnúmero dos Íñigo Errejón de que ni él ni las bases del partido van a consentir "ni media tontería" sobre las primarias de Madrid, cuando lo que está en juego es ganar las elecciones al PP y gobernar en esa Comunidad.



"En esto ni media tontería; nosotros estamos en política para ganar al PP y para gobernar en la Comunidad de Madrid y los inscritos no van a permitir que nadie se dedique a marear la perdiz ni a tonterías", ha recalcado.



Iglesias ha hecho estas declaraciones en el Congreso después de que Errejón haya supeditado su candidatura a la Presidencia madrileña a que haya un acuerdo en Podemos sobre las primarias, ya que rechaza un proceso en dos fases como ayer planteó el secretario general en Madrid, Ramón Espinar.

El diputado de Podemos ha señalado que la propuesta de las primarias en dos fases -para elegir al candidato a la Presidencia por un lado y para elegir la lista por el otro- "no es una decisión" cerrada, además de confirmar que no está de acuerdo con que el proceso se celebre así porque nunca se ha hecho en el partido.



"Nunca lo hemos hecho así, nunca lo hemos separado", ha señalado Errejón, quien ha apuntado que ha recibido el encargo de liderar un proyecto, pero "un proyecto entero".



Fuentes del entorno de Errejón han señalado en este sentido que el dirigente de Podemos supedita su candidatura a que haya un acuerdo sobre las primarias, pero insisten en que no contempla otro escenario porque nunca se ha hecho de otra forma.



Y sobre el hecho de que Lorena Ruiz-Huerta pueda plantearse presentarse, ha señalado que tiene "todo el derecho" de hacerlo, y si es así le desea "mucha suerte".



Pero ha añadido que él no piensa "tirar la toalla" porque asume con "toda responsabilidad" el encargo que se le ha hecho.



Además ha añadido que "liderar es incluir" y tiene la voluntad de integrar en su proyecto tanto a Ruiz-Huerta como a Espinar y al resto, para que todos "encuentren un espacio".



Espera por todo ello que la lista que encabece sea la única, en la que incluya a todo el mundo.



"Lorena y Ramón son buenos compañeros que han hecho un buen trabajo y a los que yo quiero ofrecer un espacio porque liderar es incluir y yo quiero que tengan hueco", ha dicho.



Y ha añadido que "si no se puede incluir a todo el mundo, no se puede", pero él lo va a intentar "hasta el último minuto". "Y estoy seguro de que haremos las cosas bien", ha concluido.



En cualquier caso, Íñigo Errejón se ha mostrado convencido de que el partido en Madrid llegará a un acuerdo y lo hará pronto, ha abogado por dedicar "lo menos posible" a sí mismos y hablar "cuánto antes" de cómo restaurar la confianza de los madrileños en el gobierno de Madrid.



En este sentido ha señalado que con el caso Cifuentes el Gobierno autonómico está en un estado "terminal" y frente a eso, en Podemos, hay "proyectos y certezas" y el partido debe ofrecer una "alternativa clara".

Selección DN+