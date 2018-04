Actualizada 12/04/2018 a las 11:07

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que investiga los hechos relacionados con el denominado 'procés', ha vuelto a rechazar la excarcelación o la concesión de un permiso penitenciario para el candidato a presidir la Generalitat, Jordi Sànchez pueda acudir al Parlamento catalán a la sesión de investidura, prevista para este viernes.



En un auto con fecha de este viernes, el magistrado se ha opuesto a la petición que presentó la defensa del candidato de Junts per Catalunya (JxCat) este martes reiterando que existe riesgo de reiteración delictiva. El juez del alto tribunal también rechaza la posibilidad propuesta por Sánchez de ser investido por videoconferencia.



Es la segunda vez que el juez Llarena deniega la posibilidad de que el expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) sea elegido presidente de la Generalitat. La ocasión anterior fue justo hace un mes cuando Sánchez se convertía en candidato por primera vez y el juez no autorizó dejarle en libertad para poder acudir al pleno de investidura fijado para el pasado 12 de marzo, que finalmente se suspendió.



El juez instructor apreciaba riesgo de reiteración delictiva y señaló en su auto que hay otros candidatos "con el mismo número de apoyos" en los que no se aprecia el mismo riesgo. Jordi Sànchez se encuentra en la prisión de Soto del Real desde el pasado 16 de octubre y está procesado por el delito de rebelión.

Etiquetas Generalitat de Cataluña

Selección DN+