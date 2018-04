Actualizada 10/04/2018 a las 12:54

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, ha presentado este martes toda la documentación sobre su máster de la Universidad Rey Juan Carlos, que según ha explicado hizo en 2008 no por el título en sí mismo sino porque quería acceder al doctorado y entonces se requería.



Casado ha mostrado los papeles sobre la inscripción y el pago fraccionado de la matrícula, así como la solicitud y aceptación de convalidaciones. En su caso pudo convalidar dos tercios de los créditos y sólo tuvo que obtener veinte.



El dirigente popular ha confirmado que no tuvo que asistir a clase y que esos veinte créditos los logró mediante cuatro trabajos -uno de ellos similar a lo que sería un trabajo de fin de máster-, pero ha recalcado que fue el director de este programa, Enrique Álvarez Conde, quien le explicó cómo debía organizar sus estudios y le confirmó que podía hacerlo así.



Pablo Casado ha recalcado que su máster es distinto al de Cifuentes, porque en su caso se trataba del curso puente para acceder al doctorado -que después no hizo porque, ha apuntado, no tenía tiempo- y no tenía un carácter finalista como el de la presidenta autonómica.



Y sobre el hecho de que él cuente con toda la documentación y Cifuentes no, no ha querido hacer comparaciones, ha señalado que sólo responde por él y ha insistido en cualquier caso en que la dirección nacional del PP sigue confiando en la presidenta madrileña.



Casado se matriculó en 2008 en este "Máster Oficial en Derecho Autonómico y Local" cuando era diputado en la Asamblea de Madrid. Lo hizo con la idea de poder acceder al doctorado, porque entonces ésa era la vía obligatoria según un decreto de 2005, cosa que ahora no ocurre.



En el caso de Cifuentes, su máster es otro, porque aunque verse sobre el mismo asunto es finalista, es decir, no de acceso al doctorado, y se rige por una normativa de 2007 que en cualquier caso, ha explicado Casado, no invalidaba los cursos ya en marcha como el suyo.

