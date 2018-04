Actualizada 09/04/2018 a las 14:28

El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha convocado para el viernes 13 de abril a las 10 horas el pleno para investir a Jordi Sànchez (JxCat) presidente de la Generalitat, ha informado la Cámara en un comunicado.



Torrent ha enviado además un escrito al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena en que le adjunta la resolución del Comité de Derecho de Humanos de Naciones Unidas que instaba al Estado, como medidas cautelares, a "tomar todas las medidas necesarias" para garantizar los derechos políticos de Sànchez.



En el escrito adjunta la convocatoria del pleno y afirma que la resolución del Comité del 23 de marzo es de obligado cumplimiento para "todos los poderes del Estado" y exige que se habiliten los mecanismo necesarios para que Sànchez se pueda someter al debate de investidura.



Añade que "en el caso de que el Tribunal Supremo no diera cumplimiento a la resolución, se estaría produciendo un daño irreparable a los derechos políticos del diputado Jordi Sànchez y el Estado estaría incumpliendo sus obligaciones internacionales".



Torrent ya convocó un pleno en marzo para investir a Sànchez, pero lo desconvocó cuando la justicia denegó al candidato de JxCat tanto la excarcelación provisional como un permiso para acudir al pleno, requisito indispensable para ser investido.



El presidente del Parlament, JxCat y ERC confían en que esta vez sea distinto, ya que consideran que la resolución del Comité de Derechos Humanos es vinculante, y concluyen que garantizar los derechos políticos de Sànchez pasa por que le dejen ir al pleno.



Primero los letrados del Parlament en un informe, y luego el Tribunal Constitucional en un auto del 27 de enero, establecieron que cualquier investidura debe pasar por que el candidato acuda al Parlament porque, si no, no sería reglamentaria.



TORRENT, "CONVENCIDO"



Al margen de la resolución del Comité de Derechos Humanos, Torrent alega en su escrito -dirigido específicamente al juez Llarena- que "la cárcel preventiva no comporta la privación del derecho al sufragio pasivo", por lo que incluye el derecho de Sànchez a ser investido.



Torrent está "convencido" de que Llarena adoptará las medidas necesarias para que Sànchez esté en el pleno el viernes a las 10, y finaliza enviando al juez un cordial saludo.



LA SEGUNDA VUELTA, EL DOMINGO



Si Sànchez pudiera someterse a la investidura, sería investido con toda probabilidad en segunda vuelta, ya que no tiene los votos suficientes para ser investido en primera votación: la CUP insiste en abstenerse.



Así, previsiblemente no podrá ser investido el viernes y Torrent deberá dejar pasar 48 horas para un segundo pleno, que sería el domingo, un día precisamente en que partidos y entidades han convocado una manifestación en Barcelona para pedir la excarcelación de los presos independentistas.

