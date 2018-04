El juez deja en libertad a Falciani, pero le prohíbe salir de España

Actualizada 05/04/2018 a las 15:28

El juez Diego de Egea ha dejado en libertad con medidas cautelares al exempleado de HSBC Hervé Falciani, entre ellas la entrega del pasaporte, prohibición de salir de España, comparecencias semanales en el juzgado más próximo y le impide salir además de la ciudad en la que vive sin previa autorización judicial.

De Egea ha adoptado esta decisión después de que la Fiscalía pidiera su ingreso en prisión mientras estudia la causa por la que Suiza pide extraditarle para cumplir 5 años de cárcel por haber intentado en 2008 hacer públicos datos bancarios, mientras que su defensa ha alegado que espera que esta nueva reclamación no responda a un "intercambio de cromos" con fugados del "procés" en Suiza.

Además de las citadas medidas cautelares, el juez ha acordado en su auto también solicitar al alcalde de la localidad en la que reside en España, y que no se identifica por motivos de seguridad, para que ordene a la policía local que realice "vigilancia diaria" de su domicilio, lo que de deberán notificar semanalmente al juzgado.

Cualquier viaje o salida de esa localidad ha de ser también autorizada por el juez y señala, con respecto a la posibilidad de que trate de viajar al extranjero, que se avisará a los embajadores de Francia e Italia en España para que no le renueven ningún documento que le permita salir del territorio nacional.

Advierte De Egea que el incumplimiento de cualquiera de estas medidas "supondrá de forma inmediata la comparecencia para acordar la prisión provisional" y destaca que para acordar su libertad ha sido "fundamental" que tuviese un domicilio en España, además de tener en cuenta la resolución por la que la Audiencia Nacional rechazó en 2013 su extradición a Suiza.

Falciani, de 46 años, ha comparecido este jueves ante el juez tras ser detenido en Madrid en cumplimiento de una orden de detención internacional cursada por el país helvético el pasado 19 de marzo.

El exempleado de banca está condenado en firme en Suiza por espionaje financiero agravado por haber intentado revelar con la famosa "lista Falciani" -avalada por el Tribunal Supremo como prueba incriminatoria- secretos de negocios a empresas privadas y organismos oficiales extranjeros.

Durante su comparecencia, Falciani ha explicado al juez que está a disposición de la justicia española y que en estos años -desde que la Audiencia Nacional denegó su entrega por estos mismos hechos- ha colaborado con ella y con otras administraciones del Estado.

El abogado de Falciani, Manuel Ollé, ha pedido que se le deje en libertad alegando precisamente que la Audiencia Nacional ya rechazó su extradición y que, por tanto, se trata de cosa juzgada y la entrega vulneraría el principio "non bis in idem" (no ser juzgado dos veces por un mismo delito).

También ha argumentado que tiene arraigo en España, donde vive él con su familia, y ha mencionado ante el juez la posibilidad de que esta extradición se pueda tratar de un "intercambio de cromos", con lo que se podría referir a la fugada ex secretaria general del ERC Marta Rovira.

Falciani fue arrestado por primera vez en España en el puerto de Barcelona en julio de 2012 por haber filtrado datos de 130.000 cuentas bancarias de ciudadanos de 180 países que obtuvo mientras trabajó entre febrero de 1997 y diciembre de 2007 en el banco HSBC Private Bank, en la sucursal de Ginebra (Suiza).

Etiquetas Audiencia Nacional

Selección DN+