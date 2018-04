Actualizada 05/04/2018 a las 13:09

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido prisión incondicional para el exinformático bancario Hervé Falciani mientras se tramita la orden de extradición solicitada por las autoridades suizas, motivo por el cual Falciani fue detenido este miércoles en Madrid, según han informado fuentes jurídicas.



Así lo ha reclamado el Ministerio Público durante la comparecencia de Falciani ante el juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea, que deberá decidir si ordena alguna medida cautelar hasta que se decide la petición de Suiza o si, por el contrario, le deja en libertad.



El exinformático del banco suizo HSBC cobró notoriedad tras destapar los nombres de los presuntos evasores fiscales en bancos helvéticos. La famosa 'lista Falciani' es un documento filtrado en 2008 por el entonces empleado que recoge el nombre de 106.000 clientes con cuentas opacas en esta entidad, provenientes de 203 países distintos, que en total acaparaban más de 100.000 millones de dólares.



La Policía Nacional detuvo ayer al ingeniero informático en virtud a una nueva orden de arresto y extradición emitida por las autoridades de Suiza el pasado 19 de marzo. Sin embargo, la Audiencia Nacional ya rechazó la extradición de Falciani en 2013 porque los delitos de espionaje financiero, revelación de secreto bancario, revelación de secreto comercial y apropiación de datos relativos a clientes que le imputan las autoridades suizas no cumplen el principio de doble incriminación, es decir, no están castigados por el Código Penal español.



La defensa de Falciani ha presentado para la vista de este jueves un 'habeas corpus' alegando que se trata de una "detención ilegal", ya que "una persona no puede ser juzgada por el mismo delito dos veces".

Selección DN+