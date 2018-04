Actualizada 04/04/2018 a las 16:14

El catedrático Enrique Álvarez Conde, director del máster que cursó en 2012 la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) ha declinado hacer declaraciones sobre la presunta falsificación de firmas en el acta del Trabajo de Fin de Máster (TFM).



A preguntas de periodistas de Cuatro y Cadena Ser en el campus de la Universidad, Álvarez Conde ha señalado que no ha leído la información que publica este miércoles El Confidencial a este respecto y que, por tanto, no puede opinar sobre la misma.



Por otro lado, ha respondido con un lacónico "sí" a la pregunta sobre si Cifuentes ha hecho el máster y ante otra que aludía a presiones para manipular el acta del TFM ha comentado que esa pregunta "atenta a su derecho al honor".



Álvarez Conde ha acudido este miércoles a una reunión del Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos, que dirige y donde ha leído un comunicado en el que se ha aplazado su reelección al frente de este órgano prevista para mañana.



Allí, ha señalado que su honorabilidad y la del centro "se ha puesto en tela de juicio" y por tanto la reelección queda aplazada hasta que concluya la investigación que ha abierto la universidad para aclarar presuntas irregularidades.



Desde la URJC indican que no se va a valorar ninguna información sobre este asunto hasta que concluya la investigación abierta sobre el polémico máster.



En la reunión han estado las profesoras Clara Souto y Cecilia Rosado, quienes no han realizado declaraciones respecto a la información sobre la presunta falsificación de firmas en el acta del TFM.



Por su parte, fuentes del Gobierno regional han explicado que la documentación que envió a los medios el pasado 21 de marzo para acreditar que Cifuentes había aprobado el máster, fue facilitada por la propia universidad una vez que el Ejecutivo autonómico la había solicitado.



De hecho, han señalado que no se ofreció una explicación sobre la información de 'eldiario.es' hasta última hora de la tarde porque dicha documentación no llegó antes.

